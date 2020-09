El fallecimiento de Chadwick Boseman, actor que dio vida a T’Challa en “Black Panther”, tras una dura lucha contra el cáncer de colon conmocionó Hollywood y distintos fans en todo el mundo lloran su partida. Los amigos y colegas de la celebridad también han expresado sus sentimientos ante esta pronta partida y Michael B. Jordan no fue la excepción.

Recientemente, el actor que dio vida a Erik Killmonger en la cinta de Marvel recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dedicar una extensa carta de despedida a su amigo, donde resaltó las virtudes de Boseman.

“He estado tratando de encontrar las palabras, pero nada se acerca a cómo me siento. He estado reflexionando sobre cada momento, cada conversación, cada risa, cada desacuerdo, cada abrazo... todo. Ojalá tuviéramos más tiempo. Una de las últimas veces que hablamos dijiste que estábamos vinculados para siempre, y ahora la verdad de eso significa más para mí que nunca”, dijo Michael B. Jordan al inicio de su misiva.

“Desde casi el comienzo de mi carrera, comenzando con ’All My Children’ ,cuando tenía 16 años, me allanaron el camino. Me mostraste cómo ser mejor, honrar el propósito y crear un legado. Y lo hayas sabido o no, he estado observando, aprendiendo y constantemente motivado por tu grandeza. Ojalá tuviéramos más tiempo”, añadió.

La parte más emotiva de la carta pública fue cuando Michael B. Jordan señaló que dedicará el resto de sus días a vivir como Chadwick Boseman.

“Todo lo que le has dado al mundo, las leyendas y los héroes que nos has mostrado que somos vivirá para siempre. Pero lo que más duele es que ahora entiendo cuán leyenda y héroe eres tú. A pesar de todo, nunca perdiste de vista lo que más amabas. Te preocupabas por tu familia, tus amigos, tu oficio, tu espíritu. Te preocupabas por los niños, la comunidad, nuestra cultura y la humanidad”, expresó.

“Eres mi hermano mayor, pero nunca tuve la oportunidad de decírtelo o de darte tus flores mientras estabas aquí. Ojalá tuviéramos más tiempo. Ahora soy más consciente que nunca de que el tiempo es corto con las personas que amamos y admiramos. Extrañaré tu honestidad, tu generosidad, tu sentido del humor y tus increíbles dones. Extrañaré el regalo de compartir espacio contigo en escenas. Dedicaré el resto de mis días a vivir como tú. Con gracia, coraje y sin remordimientos. Descanse en el poder hermano”, concluyó.

La muerte de Chadwick Boseman, el pasado viernes 28 de agosto, ha conmocionado a Hollywood y al mundo entero, sobre todo porque el actor jamás habló de manera directa sobre su batalla contra el cáncer de colon.

Por motivos personales, él prefirió no hacer referencia en su estado y durante su lucha protagonizó la cinta “Pantera Negra”.

Muere de cáncer Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther 29/08/2020

VIDEO RECOMENDADO

Actores de Marvel de despiden de Chadwick Boseman con emotivos mensajes

Chadwick Boseman: actores de Marvel despiden a “Pantera Negra” en redes sociales