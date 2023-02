El actor Michael Rosenbaum, recordado por su interpretación de ‘Lex Luthor’ en la serie “Smallville”, llegará a Perú en abril tras ser confirmado como invitado especial del evento Perú Comic Con 2023, que se llevará a cabo del 27 de abril al 1 de mayo en Arena 1 de San Miguel.

El actor de Hollywood firmará autógrafos a sus fans los días 28 y 29 de abril durante la Perú Comic Con 2023. Las entradas para el evento están a la venta en este enlace, y cuenta con un 30% de descuento para los clientes BBVA.

“Mi nombre es Michael, habló español un poquito. ¡Los amo a todos! Estoy emocionado de ir a Perú a verlos en la Perú Comic Con el 28 y 29 de abril. Espero que vayan a verme, a tomarse fotos, reírnos y darnos un abrazo. No puedo esperar, nos vemos pronto”, se le oye decir al actor a través de un video promocional del evento.

Si bien se ganó el cariño (y odio) de los fans por su rol de ‘Lex Luthor’, el actor también cuenta en su historial con participaciones en renombradas producciones como: “Guardianes de la Galaxia 2″, “Urban Legend”, “Bringing Down the House”, “Sweet November”, “Sorority Boys and Poolhall Junkies”.

Asimismo, Rosenbaum también es reconocido por dar su voz al personaje de ‘Flash’ en la serie animada de la Liga de la Justicia, donde también interpretó a otros personajes del universo de DC.

A continuación, los precios para fotos y autógrafos de Michael Rosenbaum:

Fotografía: S/160

Autógrafo: S/160

Meet & Greet (sesión de 30 minutos de preguntas, foto individual y grupal): S/265

