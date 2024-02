Nataniel Sánchez, reconocida actriz de la serie “Al fondo hay sitio”, dejó entrever un posible retorno a la serie “Al fondo hay sitio”, a pesar de haberse retirado hace ocho años del proyecto.

Por ello, en una reciente entrevista con El Comercio, la también cantante aseguró que no descarta volver a la ficción e interpretar nuevamente a Fernanda de Las Casas.

En 2022, cuando la serie fue relanzada, Nataniel Sánchez fue contactada para un posible retorno. Sin embargo, dijo que rechazó la oferta porque las condiciones no le eran favorables.

“Necesitaba organizarme. Vivía y sigo viviendo en España. Sin embargo, no sabemos lo que puede pasar. ¿Si volveré a interpretar a Fernanda? No descarto nada”, dijo Nataniel en exclusiva con El Comercio.

Sin embargo, en una entrevista con RPP, Salas aseguró que no tiene ninguna propuesta para su retorno a la teleserie y negó categóricamente volver. “Fue un regalazo como actriz (actuar en “Al fondo ha sitio”), pero no”, sentenció.

¿Cómo era trabajar en “Al fondo hay sitio” para Nataniel Sánchez?





En otro sentido, la actriz también explicó que su experiencia trabajando en “Al fondo hay sitio” fue “agotadora”, ya que no tenía la posibilidad de organizarse para disponer de tiempo libre.

“Llevábamos ocho años haciendo lo mismo. No sabes lo agotador que era el ritmo de trabajo. Como nos daban los horarios un día antes, no nos podíamos organizar, y los seres humanos necesitamos organizarnos para tener nuestra vida en orden. Aprendí que se trabaja para vivir, no se vive para trabajar”, expresó.

Nataniel ha regresado a Lima para promocionar su nueva carrera musical y el tema que estrenó llamado “Soy yo la que te dice adiós”, disponible en sus plataformas digitales.