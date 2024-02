Sánchez Varela transformó su vida “a base de esfuerzo” y trabajo interior. Sus padres se separaron cuando ella tenía ocho años de edad. Cuenta que vivió en un ambiente de violencia y carencias, el cual en lugar de apagar sus ánimos, la fortaleció.

“No quería estar en ese entorno, no tenía paz, vivía ansiosa y lloraba mucho porque veía a mis papás pelearse. Vivíamos en una casa alquilada. Nos mudábamos continuamente. Dormíamos en un colchón en el suelo. Fueron años duros. No teníamos ni para comer. Tuve que trabajar para ayudar a mi mamá, aunque ella no quería que lo hiciera, pero era inevitable”, narra.





Lleva el arte en las venas

Llegó a la televisión a inicios del 2000, como parte del elenco de baile del programa infantil “María Pía y Timoteo” de América Televisión. Posteriormente, integró la agrupación musical Sacúdete, y en el 2006 dio el salto a la actuación con un rol secundario en la serie “Condominio S.A”. Un año después debutó como conductora en el programa “Animateens”. Desde entonces no dejó de experimentar ni de crecer artísticamente.

“Recuerdo que de niña veía ‘Travesuras del Corazón’ y me quedaba pegada cuando salía Yvonne Frayssinet, pensando que quería ser como ella. La admiraba como actriz. Cuando grabé mi primera novela ‘Un amor indomable’, ella fue mi mamá en la ficción. No podía creerlo. Luego fue mi nona en “Al Fondo hay Sitio”, narra tras destacar que el productor Efraín Aguilar fue pieza clave en su desarrollo como actriz, así como el coreógrafo Arturo Chumbe, lo fue para el baile, y Daniel Vergara, para el canto. “Fueron mis padrinos artísticos”, argumenta.

Al fondo hay sitio

La actriz reconoce, sin embargo, que había considerado renunciar a “Al fondo hay sitio” antes de su desenlace en el 2016. “Llevábamos ocho años haciendo lo mismo. No sabes lo agotador que era el ritmo de trabajo. Como nos daban los horarios un día antes, no nos podíamos organizar, y los seres humanos necesitamos organizarnos para tener nuestra vida en orden. Aprendí que se trabaja para vivir, no se vive para trabajar”, señala.

“Y en el 2022, cuando volvió la serie, me llamaron. Negociamos, pero había ciertas condiciones que no se podían cumplir, como temas de tiempos y horarios. Necesitaba organizarme. Vivía y sigo viviendo en España. Sin embargo, no sabemos lo que puede pasar. ¿Si volveré a interpretar a Fernanda? No descarto nada”, dice.

Nataniel viajó a Barcelona en el 2019 para estudiar canto, baile y técnicas de interpretación. Y en un país que no es el suyo -asegura- tuvo que lidiar con la falta de sentido de pertenencia.

“Decidí irme afuera para darle al público la posibilidad de que conozcan otras facetas mías. No ha sido fácil. Toqué y sigo tocando muchas puertas. Esta es una etapa de gran aprendizaje. Al principio no podía trabajar porque llegué como estudiante. Pero una vez que tuve mis papeles, las cosas fueron saliendo. Se concretaron proyectos. Hice teatro e incursioné en el mundo de la enseñanza, con un taller online de introducción a la actuación, y otro de oratoria y comunicación. También lanzaré un videopodcast”, adelanta.

Cantautora

Ahora Nataniel se encuentra en Lima. Llegó de España para promocionar y grabar el videoclip de su nueva entrega musical. “Soy yo la que te dice adiós” es una bachata compuesta por Nataniel, Daniel de Guevara y Jorge Cuba, producida y mezclada en los estudios de Dch Music. El master se realizó en Miami por Lewis Picket y contó con las participaciones especiales de Hansel Sax en el saxofón y Okelis en el bajo.

“Mi objetivo con esta canción es llegar a los corazones de la gente y disfrutar de la vida. Este es un momento de agradecimiento”, subraya.