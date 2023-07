Vanessa, la hija del comediante Carlos Villagrán y ‘manager’, que interpreta al famoso “Kiko”, explicó que padece de cáncer.

“El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo... vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida…”, escribió en su cuenta de Instagram.

¿Cómo reaccionó Carlos Villagrán ante la enfermedad de su hija?

La influencer Vanessa Villagrán indicó que a pesar de no vivir con su padre y resto de familia, ellos han mostrado su apoyo absoluto.

“Mi papá, @carlos_kiko1 a distancia diario me habla por teléfono, lloramos, pero está al 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba al 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mí. Te amo!”, escribió Vanesa acerca de cómo Kiko ha tomado su diagnóstico”, detalló.

El diagnóstico de Vanessa Villagrán

Vanesa Villagrán sospechó de su estado de salud, debido a que su gato siempre estaba con ella, además que recibió un golpe y el dolor era intenso y largo.

Al realizarse los estudios correspondientes, detectándole así la enfermedad del cáncer, aunque no ha compartido el tipo de cáncer que padece, se encuentra en tratamiento de quimioterapias y se siente optimista por su recuperación.

“No reprocho nada y estoy muy agradecida por todo el amor y cariño que recibo de mi familia, ahora me encuentro bien, recibo mis quimioterapias y a darle”, escribió Vanessa.

¿Quién es Vanesa Villagrán?

Vanesa Villagrán tiene 40 años y es madre de una niña de 12 años. Es manager de su padre, Carlos y también vende contenido exclusivo para adultos en OnlyFans y cuenta con más de 10 000 “me gusta”.