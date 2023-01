No todo es lo que parece, pese que frente a cámaras todo parecía unión entre Diana Sánchez y Alejandra Baigorria, la productora de “Combate” terminó dejando en evidencia a Sánchez al asegurar que esta estaba celosa de su compañera. ¿Por qué razones? Entérate aquí.

“Yo tenía dramas, como, por ejemplo, Diana se ponía celosa de Alejandra y venía me renunciaba, lloraba: ‘Es que tú no me quieres’, me decía. Y yo decía: ‘Pero, esto no se trata de a quién quiero y a quién no quiero’... Pero, nadie renuncia, porque no la quieren pues Mario”, manifestó en un primer momento la popular ‘Reina Madre’.

Ante esto, el chico reality Mario Irivarren aseguró que era obvio que de verdad la productora del programa de competencia de ATV tenía a sus preferidos y le dio la razón a Diana Sánchez: “Bueno ahí a Diana le doy la razón... Había un claro y marcado favoritismo por Mario y Alejandra”.

¿DIANA SÁNCHEZ Y ALEJANDRA BAIGORRIA DEJARON DE SER AMIGAS?

Tal parece que la mala relación que tenían se daba detrás de cámaras y no se evidenciaba claramente en el reality conducido por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller habría tenido consecuencias en las chicas reality, por lo que su amistad terminó realmente afectada, así lo confesó la misma excompetidora en una entrevista a Pandora Slam al ser consultada por la rubia de Gamarra, Alejandra Baigorria.

“Sucedieron bastantes cosas en su vida que creo que la afectaron de distintos modos que quizá nos fue alejando a muchos de nosotros (integrantes de Combate) de ella... A mi me parece un chica linda, muy buena, trabajadora.. nunca podría tener un referente de ella malo, pero sí, nuestra amistad no continuó como me hubiera gustado”, admitió Diana Sánchez, quien reveló que su amistad no va más.