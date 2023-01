Magaly Medina anunció que este lunes 23 de enero regresa a las pantallas de ATV, por lo que vendrá recargada con más ampays. La conductora de “Magaly TV, la firme” viene de unas vacaciones en Europa con su esposo, Alfredo Zambrano, en las que visitaron icónicas ciudades del Viejo Continente, como Viena y Budapest.

Ahora, la ‘Urraca’ vuelve a la televisión nacional en un contexto muy difícil para la política peruana y promete entretener al público.

Magaly Medina regresa pese al contexto político que atravesamos

En declaraciones a Trome, Magaly Medina habló de su retorno. “Bueno, me hubiera gustado descansar un poco más de las labores cotidianas que es hacer mi programa, pero creo que son tiempos difíciles y hay que entretener al público”, dijo la conductora en referencia a las protestas en todo el país.

Además, comentó sobre un posible ‘destape’ que veríamos en “Magaly TV, la firme”. “Estamos en eso. Mi equipo está trabajando fuerte, pero los ampays no son fáciles, toman su tiempo”, explicó.

Magaly Medina: Alessia Rovegno no tiene actitud para el Miss Universo

A través de redes sociales, Magaly Medina compartió un video de su reacción viendo cómo Alessia Rovegno desfilaba en el Miss Universo 2022. “Lo dije. No tenía ni actitud, ni carisma y menos vocabulario. ¡Quedó fuera de las cinco! Janick Maceta fue más”, escribió junto al videoclip.

Magaly Medina le responde a Bárbara Cayo

Magaly Medina dijo que Bárbara Cayo no puede hablar de ‘moral’ porque tiene ‘ropa sucia colgada’ y que entre ella y su hija Alessia Rovegno, quien nos representó en el Miss Universo, hay mucha diferencia porque no es una ‘bella hueca’. La conductora también reiteró que está arrepentida de no haber sacado un segundo ‘ampay’ de la actriz, porque le ‘lloriqueó’.

“Eso ni ella se lo cree. Pienso que una de las cosas que los padres debemos hacer, es reconocer los límites de nuestros hijos o sea hasta dónde pueden llegar y no elogiarlos tanto al punto que pierdan la perspectiva de lo que realmente es. Está bien es una chica bella, pero ahí nomás, hay bellezas huecas y ella, para mí, es una belleza hueca, es mi opinión y no tiene nada que ver con que yo lo diga porque pienso que otras personas también tienen la misma idea. Yo me considero bellísima e inteligente, que sea una belleza natural o no, no da pie a la comparación ni siquiera entre ella y yo, y su hija y yo”, le respondió.