El humorista Alfredo Benavides rompió su silencio y se sinceró sobre los rumores en torno a una posible relación con su compañera de “JB en ATV” Gabriela Serpa. El actor cómico aseguró que su compañera es una de las mujeres “más deseadas del país”, pero que él teme enamorarse de ella.

En entrevista con el diario Trome, Alfredo Benavides reveló que es “coqueto y amiguero”, pero que se pone nervioso cuando tiene una relación formal. Además, dijo sentir miedo porque en la actualidad las relaciones no suelen durar lo que él espera.

“Lo que pasa es que mucha gente me molesta, que las ‘bebitas’, que salgo, que soy coqueto. Sí, soy recontra, archi, hiper coqueto, soy amiguero, pero quien me conoce sabe que cuando he tenido una relación me he enamorado a muerte y me da miedo enamorarme porque en estos tiempos las relaciones no duran y para mí, lo peor que me puede pasar es terminar una relación porque me puedo meter en un saco, amarrado y vivir un año así, la paso mal. Es por ese miedo de no asumir esa etapa fea de la relación que no tengo una relación hace muchísimos años”, confesó Benavides.

“Lo que pasa es que estamos viviendo una ‘modernidad’ que asusta. En son de broma dije (en el programa de Magaly) que era ‘poliamor’ y hay gente que asume cosas así que jamás ha pasado en nuestra generación. Para nuestra generación los celos existen en nuestros genes, en nuestro ADN”, agregó.

Al ser consultado directamente por si existe una relación entre él y Gabriela Serpa, Benavides aclaró que por el momento son compañeros de programa y que prefiere que se mantenga así para que la joven pueda enfocarse en crecer como profesional.

“Claro, pero yo me muero de miedo. Aparte, Gaby es mucho más joven que yo, hay una diferencia, soy una persona de otra generación. Y soy celoso… Preferiría evitar esas cosas y que ella siga desarrollándose como humorista, que lo está haciendo superbién”, señaló el hermano de Jorge Benavides.

