La exchica reality Andrea San Martín reveló que ha sido víctima de la delincuencia y sufrió el robo de dinero de su cuenta bancaria. Mediante sus redes sociales la modelo explicó lo sucedido y dijo que sospecha que se trataría de un caso de clonación de tarjeta.

A través de sus stories de Instagram, la modelo e influencer publicó una serie de videos donde indicó que en horas de la noche se dispuso a revisar su cuenta bancaria y se dio con la sorpresa que hubo un retiro extraño de una fuerte cantidad de dinero.

“Al parecer han clonado mi tarjeta, yo no sé nada, pero me han robado. Estoy saliendo al banco en este momento porque la cantidad no es pagada en una tienda, es en una agencia retirando un efectivo que normalmente no se puede retirar de un cajero, sino presencial y presentando tu DNI”, explicó en su video.

“Voy a tener que poner la denuncia, es un día complicado... La gente que hace este tipo de cosas, me parece que no se ponen a pensar en los demás. Es un delito finalmente y deberían estar presos. Deberían tener los suficientes valores para no robar. Tengo mucha rabia”, añadió.

Andrea San Martín

Por otro lado, en una reciente aparición en el programa “América Hoy”, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu confirmaron su reconciliación y revelaron que están en proceso de superar sus problemas.

“Nuestra ruptura nunca se dio por desentendimiento, encajamos muy bien en la convivencia... Empezamos a trabajar la amistad. Para la gente le puede parecer que esto es de golpe porque no vivió el proceso del año pasado”, señaló San Martín.

Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín en 'América hoy'

