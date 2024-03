Sacar una sonrisa era su único propósito y lo logró. Esta tarde, el cómico ambulante Raúl Espinoza, conocido artísticamente como “Care Chancho”, dejó de existir. La triste noticia fue confirmada por su hijo en las redes sociales.

“Te extrañaré mucho, maestro, amigo, papá”, escribió el joven para despedirse del popular humorista que era muy querido en el mundo artístico.

Como se recuerda, el popular “Care Chancho” se retiró de los escenarios por diversas complicaciones médicas, una de ellas fue un pequeño tumor cerebral que hizo que pierda fuerza en sus extremidades.

En el 2019 su salud se volvió a complicar. Esta vez enfrentó una parálisis en sus piernas debido a una hernia, lo que lo obligó a movilizarse en una silla de ruedas.

“Me he caído como tres veces. Me he caído sentado, en una de esas quería levantarme y no podía. (La parálisis comenzó) primero el brazo, comenzaban a caerme las cosas, los vasos...Que me disculpe el público, no quiero que me vean así”, comentó Espinoza a La banda del chino.

Artistas se pronuncian

La noticia de su muerte ha conmocionado a decenas de cómicos ambulantes, entre ellos al “Cholo Seferino”, quien escribió un sentido mensaje.

“Hoy me dieron una triste noticia, hoy nos dejó un gran artista en la comedia, Raúl Espinoza, más conocido como ‘Care Chancho’, un amigo, compañero y una gran persona. No es adiós, sino un hasta luego amigo. Mis más sinceras condolencias a la familia”, se lee en el texto que acompaña un video de sus tantas presentaciones.