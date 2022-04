Las recientes burlas sobre las personas con síndrome de down que realizaron Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores del programa web “Hablando Huevadas”, motivaron el pronunciamiento no solo de autoridades del estado; sino también de famosos, en este caso el actor peruano Carlos Alcántara.

El popular ‘Cachín’, quien tiene un hijo -Lorenzo- que padece autismo, utilizó su cuenta de Instagram para compartir el comunicado emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS); organismo que manifiesta su rechazo a “todo tipo de acto u comentario de índole ofensivo” hacia las personas con este trastorno y con discapacidad en general.

Junto al comunicado, el actor escribió lo siguiente: “Mientras muchas familias luchan por sacar adelante a sus hijos (as) con habilidades diferentes o con alguna condición médica, hay mucha gente aun que continúa burlándose y riéndose de ellos. ¡Basta ya de hablar huevadas!”.

Entre las personas que reaccionaron al mensaje de Alcántara está Nair Bravo, modelo argentina y exchica reality, quien dijo que “la ‘esencia’ del show habla tanto de la pobreza humana de quienes lo brindan como de quienes lo consumen”.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza han sido criticados por un video de su programa en el que se burlan de personas con síndrome de down. A propósito, se pronunciaron tanto el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) como la Defensoría del Pueblo.

“¿El humor debe ser burla? No hay gracia en exacerbar prejuicios y estereotipos sobre personas con discapacidad. Cada vez que nos reímos de un “chiste” sobre personas con síndrome de Down, estamos dando un paso hacia la discriminación, que es un delito”, indicó el MIMP en un comunicado. Por su parte, el Colectivo Down Perú (CDP) calificó las palabras de ambos conductores como “prácticas inaceptables”.

Meses atrás, Ricardo Mendoza se disculpó luego de haberse burlado, en otro programa web, sobre la agresión sexual a una menor de edad.