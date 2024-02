El exchico “reality” peruano Nicola Porcella enfrenta una nueva polémica al ser denunciado por estafa en México, esto tras inaugurar su restaurante de comida nacional llamado Taypa.

De ese modo, fue el chef peruano Carlos Daniel Bustamante que acusó a Porcella por haberlo despedido supuestamente de forma arbitraria del restaurante en mención.

Por ello, mediante una declaración al programa Magaly TV la Firme, el cocinero se quebró al relatar que fue convocado por el exguerrero para viajar hasta México con la promesa de un trabajo estable y otros beneficios.

Sin embargo, Nicola le habría “robado” presuntamente los recetarios y presentaciones que Bustamante preparó para el nuevo centro de comidas.

“Yo soy Carlos Daniel Bustamante, el chef del restaurante Taypa de Nicola Porcella acá en México hasta hace unos días. Me siento estafado por Nicola y sus socios, que me trajeron hasta México con engaños para robarme mis recetas y mis presentaciones”, dijo.

Nicola Porcella, que inauguró su restaurante Taypá en una zona lujosa de Ciudad de México, fue acusado también de haber incumplido con pagos establecidos por los servicios de Bustamante, además de reemplazarlo de forma repentina.

Ante las acusaciones presentadas contra Nicola, Bustamante expresó su frustración señalando: “Me siento ofendido, mal e impotente por lo que me han hecho. No me parece la forma en que se burlaron de mí”.