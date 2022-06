Christian Domínguez reveló que él y los integrantes de su agrupación “La Gran Orquesta Internacional” vivieron momentos de tensión y terror a causa de los disturbios en la playa Agua Dulce, donde se realizaba la serenata a San Pedrito, en Chorrillos.

Según el integrante de “América Hoy”, los asistentes al evento rompieron las vallas de seguridad para intentar acercarse hasta el escenario. “Era un mar humano que se descontroló mientras tocaba Zaperoko. Nosotros íbamos a cerrar el evento y estábamos detrás de escenario esperando el momento de subir”, explicó el cantante a diario El Popular.

Asimismo, comentó que los organizadores del evento advirtieron a los presentes que cancelarían el concierto sino se controlaban, y esto provocó que empezaran a tirar piedras al bus de su orquesta.

“Cerca de 2 mil personas se fueron para nuestro lado. Querían fotos, un autógrafo. Los responsables empezaron a decir por micrófono que se controlen, sino cancelaban el evento, pero nadie hacía caso. La gente se puso peor, muchos pensaban que se suspendía por culpa de nosotros. Ahí fue cuando tiraron varias piedras que impactaron en las lunas y carrocería del bus”, puntualizó.

Christian explicó que finalmente el espectáculo fue detenido. “Eso definitivamente pudo terminar en una tragedia, felizmente que no fue así. Si no se detenía el espectáculo, ahorita estaríamos lamentando pérdidas de vidas humanas”, aseveró.

“Felizmente que no hay heridos, los proyectiles no lograron atravesar las lunas porque son laminadas. Todos pasamos un gran susto. Tuvimos que esperar que se vayan para salir y evitar más daños materiales”, precisó el cantante.

Finalmente, lamentó que debido a los incidentes no haya podido subir a la tarima. “Nos quedamos con las ganas, pero no había alternativa. Disculpas a la gente que no pudo vernos. Ya será previa coordinación con los organizadores”, puntualizó.

