Christian Domínguez fue presentado como conductor del matutino “América Hoy” y sorprendió al contar detalles sobre el largo proceso de divorcio que vive con su expareja Tania Ríos. El cantante reveló que, pese a su prolongada lucha de cinco años, todavía no se ha concretado su separación.

“Ya hay una decisión del juez, no hay marcha atrás, no hay forma, esto ya está en el sistema del juzgado... Demora meses porque es Estados Unidos, vino la pandemia se hizo más largo aún, gracias a Dios ya no se puede dilatar más, lo que estamos esperando son temas administrativos, solamente”, contó Domínguez.

Al respecto, Ethel Pozo aclaró que el divorcio todavía no se da porque Tania Ríos viviría en Estados Unidos presuntamente como ilegal, por lo que no tendría una vivienda estable a la cual puedan enviarle los documentos legales.

“Christian se quiere divorciar hace muchos años porque tiene a su amada Pamela Franco. Tú nos dijiste que la persona con la que te casaste hace muchos años no tiene dirección fija en Estados Unidos porque se imaginarán. No hay cómo notificarla de cómo sería el proceso regular”, señaló la conductora de TV.

Christian Domínguez sobre los divorcios 2

En otro momento de la conversación, Christian Domínguez argumentó que ya tiene su documento de divorciado; sin embargo, este aún no figura en el Reniec. Por ende, todavía no puede casarse con Pamela Franco.

“Yo tengo mi certificado de divorcio. Yo pude salir a festejar, pero para mí es importante tener mi DNI, es correcto terminar todo el ciclo, lo que sí te puedo decir es que ya todo está sacramentado y no puede retroceder nada”, aclaró el intérprete.

