Pamela Franco acompañó a Christian Domínguez a la boda de Brunella Horna y Richard Acuña, donde coincidió con Christian Cueva y automáticamente se comenzó a difundir el rumor de un posible romance que ambos personajes habrían mantenido en el pasado.

La madre de la hija de Christian Domínguez habló ante las cámaras de “Amor y fuego” y se mostró muy incómoda, al ser relacionada con el futbolista.

“No tengo que hablar de terceras personas. Yo estoy tranquila, me enfoco en mi vida (...) no sé la verdad de dónde sacan eso, no sé por qué, ni con qué intención”, expresó.

Pamela Franco más enamorada de Christian Domínguez que nunca

La cumbiambera sigue celebrando su amor con Christian Domínguez, tras haber pasado la terrible historia de los tres años que tenía como una sombra el colaborador de América Espectáculos.

Por ello, la cantante se confesó y se mostró firme: “Todos decían van a terminar, otros han terminado y nosotros seguimos en el camino luchando”.

En cuanto a su balance del año que se fue y el 2023 que está iniciando comentó lo siguiente respecto al lado laboral personalmente y en dupla con su pareja.

“Hemos tenido muchísimo trabajo y el tiempo se nos ha venido encima, pero en enero vengo con promociones a mil, haciendo por ahí también un videíto, la verdad es que venimos con toda la carga positiva (…) En cosas de temas musicales yo quiero abrirme paso como Pamela Franco y orquesta, que no tiene nada que ver porque él tiene sus orquestas, de hecho, siempre interno me apoya, me aconseja que es normal, en otras cosas de empresas pues tenemos en conjunto, trabajamos juntos en Tusan Wok, tenemos otras cositas por ahí y tenemos otras cosas en mente, nosotros trabajamos y trabajamos”, explicó.

Por su parte, Christian Domínguez afirmó que él apoya en todo a la cumbiambera.

“Ella tiene cosas bonitas que hacer, esperemos que todo salga bien, pero en la parte de música también ella va a estar bastante bien, es un año bien bonito, vamos a hacer una cosa simpática a medio año que se van a enterar después, como en julio, ya cosas bastante avanzadas que estamos contentos porque Dios está premiando o nos está viendo lo que hemos sembrado, cosechado”, sentenció.