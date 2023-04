Christian Meier sin dudas es de los galanes peruanos que logró el éxito al destacar en grandes producciones internacionales y aunque creyéramos que el actor disfruta mucho su trabajo, no es así.

El cantante sorprendió cuando declaró en una reciente entrevista con Luis Carlos Burneo que nunca le gustó formar parte de estos proyectos, por lo que hace un tiempo decidió finalizar esta faceta actoral definitivamente, aunque aún lo siguen llamando para protagónicos, según cuenta.

Christian Meier estuvo en el programa de YouTube, La habitación de Henry Spencer, habló sinceramente sobre su carrera actoral y confesar que no quería trabajar en telenovelas.

“A mí nunca me gustó hacer telenovelas. Las hacía porque me pagaban muy bien, hubo un momento en el cual ya no podía negarme a hacerla porque reconocía que estaba en una posición muy privilegiada, que probablemente mucha gente estaría peleando por ellas”, dijo el artista.

Asimismo, apuntó que otra de las razones principales por las que seguía actuando en telenovelas era porque tenía una familia que mantener.

“Tenía tres hijos y obviamente tenía que cumplir con mis obligaciones como padre y entonces fue una bola que empezó a crecer y hubo un momento en el cual dije: ‘Ya, está bien, ya estuvo, lo hice’”, señaló. Pero también admitió que no fue fácil porque le hacían ofertas que no podía rechazar.

Pero eso no fue todo, ya que también confesó que su mejor actuación fue “hacerle creer a la gente que era un galán de telenovelas” y que, de todas las producciones que ha realizado, no ha disfrutado casi ninguna.

“Yo creo que ese ha sido mi mejor papel (hacer creer que era un ‘galán’). Yo he hecho 20 telenovelas y probablemente debo haber disfrutado mi trabajo tres veces, no más”, sentenció.

“Cuando terminé Doña Bárbara dije, termino con esto, no tengo ganas de hacer nada nunca más, que fue en el 2009 y luego volví a hacer una en el 2010 para Telemundo y una más en el 2011 para Caracol y en 2013 hice una en Miami, pero todas ya las hice sin ganas”, explicó Christian Meier.