El exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe se pronunció este martes, 16 de mayo, sobre el reciente ampay emitido por el programa de Magaly Medina, en el que se aprecia a su pareja, Charlene Castro, salir de un hotel junto a otro hombre.

El ‘Cuto’ Guadalupe atendió a los periodistas en las instalaciones de su restaurante, ubicado en La Perla, y dio a conocer cuál fue su reacción cuando vio el video difundido por el programa Magaly TV: La firme.

“Yo, ayer (lunes 15), he visto ese reportaje agarrado de la mano de mi madre, que es el ser más hermoso que Dios me ha dado, y sentí como Magaly se burlaba de mi fe. Más allá del ampay, ella dijo que ‘hoy he terminado con la fe de Cuto’, mira su soberbia”, indicó el exfutbolista de Universitario de Deportes, Juan Aurich y Real Garcilaso, entre otros equipos del Perú y del extranjero.

El también exintegrante de la selección peruana no dudó en señalar que sintió mucho dolor al ver las imágenes de su pareja con otro hombre, y además, advirtió que Magaly Medina pagará “con creces algún día” el dolor que generó en su madre y el resto de su familia por la difusión de esas imágenes.

A continuación, te presentamos una serie de frases que ‘Cuto’ Guadalupe expresó durante su presentación ante los medios de comunicación:

“Yo no soy quién para juzgar, yo también tengo mis ‘anticuchos’ y cargo mi cruz, nadie es perfecto. Ella (Charlene Castro) es la madre de mis hijos, con quien he vivido 10 años. Lo que tenga que hablar con ella lo hablaré con ella. Yo no voy a victimizarme, estoy haciendo esta conferencia con toda la humildad que me conocen”.

“Yo estoy bien, es por el bien de mi hijo y de mi familia. Salí de Corongo, donde corrí sin zapatos, veía a mi mamá cómo trabajaba. Las cosas tienen que pasar, yo sigo más firme que nunca, tengo hambre y no me la quita nadie. Mi fe está intacta”.

“Soy una persona de mucha fe y no soy nadie para juzgarla. Ella estuvo conmigo en los momentos más duros de mi vida, la gratitud es un valor muy importante, no voy a negarlo”.

“He recibido tres golpes mortales en mi corazón. Primero, dejar el fútbol; segundo, ver a la madre de mis hijos saliendo (del hotel). No pensé llorar, el tercero, cómo esta mujer (Magaly Medina) se lava las manos como Pilatos. Esta mujer es pobre de corazón, y lo que se hace acá, acá se paga”.

“Pido respeto, ella (Charlene Castro) perdió a su madre, su familia, está sufriendo mucho. Hay mucho daño colateral en esta situación. Se trata del respeto, tengo un hijo, cumple nueve añitos. Yo por mi familia mato”.

“¿Qué hago? ¿La odio? La gratitud está por encima de todo, la soberbia, la arrogancia, no te lleva a nada. Yo no soy nadie para decir, ponerme a llorar y echarle toda la culpa a ella. Somos seres humanos, se critica al hombre y a la mujer de la misma forma”.

A la pregunta de si retomará su relación con Charlene, el exfutbolista indicó: “Ya no, es lógico que es una situación clara, para qué les voy a decir, saquen sus conclusiones”.