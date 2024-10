Rosángela Espinoza se convirtió en noticia en los últimos días luego que, en una reciente emisión de “Esto es guerra”, calificara de payasos a Leslie Shaw y Edson Dávila. La chica selfie no estuvo de acuerdo en que ambos famosos sean jurado del programa de baile del reality.

Todo sucedió luego que Rosángela Espinoza presentara un número de baile que había ensayado por varias horas, pero el comentario del jurado no destacaba todo su talento, así que no tuvo reparos en dar su opinión.

“Me parece una falta de respeto que traigan a un jurado que nada qué ver, como Leslie, que es para el canto. Belén, para mí, como una bicampeona del Gran Show, se merece estar ahí sentada, pero los otros son un par de payasos”, señaló Rosángela.

Como era de esperarse, la cantante Leslie Shaw, fiel a su estilo, respondió de una forma contundente.

“Oye la payasa es ella que sigue acá en Esto es Guerra en vez de hacer algo más productivo”, respondió la cantante, provocando opiniones divididas en el set del reality.

Por su parte, Edson Dávila también se sintió ofendido por los comentarios de la popular ‘chica selfie’, y respondió en “América Hoy”, programa del que es conductor.

“Primero no vuelvo a pisar EEG, me parece una falta de respeto. Te voy a mandar mi CV Rosángela, empecé estudiando actuación, después baile y canto. No me he hecho una popularidad a base de pleitos con nadie, yo he salido adelante solo”, dijo.

