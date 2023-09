Deysi Araujo ha sido ‘ampayada’ junto a Oswaldo Valenzuela, futbolista 19 años menor que ella, en varias ocasiones por el programa de Magaly Medina. Sin embargo, la exvedette negó tener alguna relación sentimental con el deportista e indicó que solo son amigos.

“Imagínate, ¿qué haría yo a esta edad cambiando pañales? No hay forma, podría ser mi hijo, aunque para una amistad no hay edad”, dijo para el diario Trome.

“Hemos salido varias veces y no hay nada de malo, es un chico lindo, caballerito, pero de tener algo, no. Dos veces no patea el burro, ya viví una experiencia con alguien menor cuando estuve con Jackson (Torres) y no funcionó”, agregó.

Como se recuerda, el futbolista de Alianza Lima fue captado ingresando a la casa de Araujo en San Juan de Lurigancho, incluso pasó la noche ahí. También fueron ‘ampayados’ comiendo en un restaurante en Miraflores y acudiendo a un evento en Huacho.

OSWALDO VALENZUELA PIDE QUE NO SE EMITA EL AMPAY

Magaly Medina emitió unos audios en el que Oswaldo Valenzuela niega tener un vínculo amoroso Deysi Araujo, por lo que pidió que el ‘ampay’ no sea emitido ya que podría traerle consecuencias negativas para su participación en el equipo de Alianza Lima.

“En el contrato sale que no se puede estar en programas de espectáculos, o sea una falta y ya. Simplemente que ha habido situaciones que por nombres a algunos se les va a juzgar más que al otro”, comenzó diciendo en diálogo con un reportero de ‘Magaly tv: La firme’.

“Yo no me he metido con ella. A tres cuadras tengo un grupo de amigos. Tengo una buena relación con su hijo, con su sobrino que viven ahí y hemos estado en la sala. Hasta yo amablemente le pido si me puedo quedar ahí. Somos amigos en realidad (...) Estoy super nervioso, no sé qué hacer, estoy al frente de una playa por la Costa Verde, mi mamá me ha visto preocupado. Si llega a salir esto, yo no voy a regresar a mi casa, mi mamá no puede aguantar tanto”, agregó el centrocampista.