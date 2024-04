El cantante Néstor Villanueva atraviesa una difícil situación familiar con uno de sus hijos, es que mediante las redes sociales le dedicó un emotivo saludo de cumpleaños al mayor de sus retoños, ya que no puede acercarse por mandato judicial.

De ese modo, en la red social TikTok, el artista dedicó el tradicional “Feliz cumpleaños” a Adriano, su hijo mayor, a quien no ve desde hace 16 meses.

Mientras entonaba la melodía de cumpleaños, el cantante dejó entrever que estaría llorando por la ausencia del menor, que cumplió años el pasado 10 de abril, teniendo una celebración junto a su madre Flor Polo y abuela Susy Díaz.

“Hoy no es un día cualquiera, hoy es el onomástico de mi campeón Adriano. ¡Feliz 12 años!”, dijo el cantante. Tras ello, agregó que tiene presente al menor todos los días.

Posteriormente, al ser consultado por el magazine de espectáculos “América hoy”, el cantante aseguró que desea tener una conciliación con su expareja, esto a fin de ver a sus menores hijos.

“Es imposible no derramar una lágrima en el día de su cumpleaños de tu hijo que no te dejan ver ya buen tiempo, ya son 16 meses”, explicó el cantante.

Luego de eso, complementó: “Yo ha dije en un momento, levanto la bandera de la paz, levanto la bandera blanca, hagámoslo por los niños”.

No fue invitado al cumpleaños de su propio hijo





Cabe precisar que, en su cuenta de Instagram, la mediática Flor Polo contó que realizaría una fiesta de cumpleaños para Adriano, sin embargo, Villanueva relató que no fue invitado.

“No me han hecho ninguna invitación para nada. Lamentablemente, no me puedo acercar en un aproximado de 200 metros”, relató.

Asimismo, Néstor aseguró que no puede acercarse a Flor debido a una orden de alejamiento, la misma que lo impide estar cerca de los 200 metros. Por tal motivo, el cantante estaría alejado de sus retoños.

Esa orden restrictiva fue solicitada por Flor Polo en el 2023, luego de que denunció al artista por violencia psicológica en presencia de los menores. La pareja está separada desde el 2014.