El narrador deportivo Giancarlo Granda se convirtió en el más reciente eliminado de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. El popular ‘Flaco’ no logró convencer al jurado con su preparación y no pudo avanzar al nivel 10 de la competencia.

En una noche llena de tensión, el narrador deportivo se enfrentó a Mónica Zevallos, Renato Rossini y Gino Pesaressi por su permanencia; sin embargo, el jurado tuvo una decisión difícil porque, según dijeron, todos los platos estaban “muy buenos”.

“Entré por la ventana y me voy por la puerta grande. Les agradezco a todos, en verdad. Soy un narrador de fútbol que mucha gente no conocía”, manifestó el ‘Flaco’ Granda tras ser eliminado de la competencia.

“Le agradezco a la gente en la calle, las señoras que me dicen ‘échale canela, échale sal’. Este programa llega a toda la familia. Le agradezco a ‘El Gran Chef’ por haberme abierto las puertas de hogares que no me conocían. Gracias a Latina, estoy seguro de que es un hasta luego y que seguramente pronto nos volvemos a reencontrar”, añadió.

De esta manera, los participantes clasificados al nivel 10 de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos” son: Tilsa Lozano, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Renato Rossini, Mónica Zevallos, Christian Ysla y el ‘Checho’ Ibarra.

Brunella Horna muestra el cuarto de su hijo a poco de dar a luz