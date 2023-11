En la segunda noche del nivel 8, los participantes Renato Rossini y Fiorella Cayo no lograron convencer al jurado, por lo que cayeron en la temida sentencia y tendrán que enfrentarse nuevamente por su permanencia en “El gran chef famosos”.

En una noche donde los participantes prepararon platos de comida de la sierra peruana, solo Mónica Zevallos y Gino Pesaressi lograron convencer al jurado conformado por Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

“Renato, has trabajado bien, pero no sé cómo esa salsa no llegó a tu plato”, dijo Javier Masías al actor. Por su parte, Nelly Rossinelli criticó el arroz de Fiorella Cayo. “Muy salado tu arroz, Fiorella”, le dijo.

Cabe señalar que ellos no fueron los únicos en caer en noche de sentencia, ya que el narrador deportivo Giancarlo Granda también fue enviado a noche de eliminación luego de ausentarse del programa.

“El señor Granda no podrá presentarse en el programa de hoy por motivos de fuerza mayor. Por ese motivo, según el reglamento de El Gran Chef Famosos, los participantes que no se presenten pasan directamente a sentencia”, indicó José Peláez al iniciar el programa.

De esta manera, la noche de sentencia enfrentará a Giancarlo Granda, Fiorella Cayo, Renato Rossini, Tilsa Lozano y Claudia Berninzon, siendo esta última una de las nuevas participantes que clasificó desde las batallas culinarias.

