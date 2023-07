El actor Erick Elera respaldó el ingreso de Melissa Paredes a “Al fondo hay sitio”. Según dijo el intérprete de ‘Joel Gonzáles’, la incursión de la exchica reality en la serie ha sido buena ya que es una gran actriz y “lo saben los guionistas”.

En declaraciones para el diario El Popular, el actor y cantante resaltó las cualidades de Melissa Paredes y reveló que viene haciendo “un buen trabajo” dando vida a ‘Patty’, el nuevo interés amoroso de ‘Joel’ en la ficción.

“Ella es buena actriz (Melissa) y lo saben los guionistas. Lo que sé es que hasta el momento ella está haciendo un buen trabajo, tuvo un casting y pudo ingresar. Yo me siento feliz con todo el que ingresa, siempre les doy mi apoyo y quien me conoce sabe qué jamás yo he puesto una cara o un pero a nadie. Con quien me toque actuar yo lo trato con el mayor respeto y trato de aprender de esas personas para hacer que las cosas fluyan y funcionen”, dijo Elera.

“Yo no soy un actor de egos, para nada. A quien pongan a mi costado y siempre voy a hacer lo máximo y voy a ayudar a qué mi relación laboral funcione. No es la primera vez qué trabajo con Melissa porque ya hemos estado en otra novela”, añadió.

Como se recuerda, Melissa Paredes regresó a la actuación en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”. Paredes da vida a ‘Patty’, una repartidora de comida que se convertirá en el nuevo interés amoroso del hijo de ‘Charito’.

