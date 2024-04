En medio de la polémica generada entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi visitó el set de “Mande quien mande” y fue sorprendido con detalles al mismo estilo de Disney. Si bien el exguerrero lo tomó con humor, la hija de Gisela Valcárcel no tomó de la misma manera la secuencia y el mensaje de los conductores María Pía Copello y la ‘Carlota’.

Y es que, durante la secuencia de Disneyland, la popular ‘Carlota’ habría enviado una indirecta a Ethel Pozo: “Acá en la televisión todos vivimos de las bromas. Y porque vivimos de las bromas, nosotros les hemos comprado su pasaporte para Disney, si no pueden ir a Disney, Disney viene para acá”, dijo antes de presentar un show de Mickey Mouse.

Tras la secuencia en la que Yaco Eskenazi recibió el apoyo de “Mande quien mande”, uno de los seguidores de Ethel Pozo le preguntó si por esta broma también se molestaría con María Pía y la Carlota. Lejos de ignorarlo, la hija de Gisela Valcárcel decidió responder.

“Sí, lo vi, me lo mandaron. No me molesta, para nada. No puedo evitar que las personas actúen de tal o cual forma. Respeto el trabajo de Maria Pía y la Carlota, los veo en varias ocasiones mientras almuerzo, pero no son mis amigos ni nada. Ellos hacen su trabajo y yo el mío, todo bien. No me molesta que personas que no conozco hablen de mi o ironicen, es su trabajo y es parte de la coyuntura hacer bromas sobre el tema. Pero repito no nos une una amistad”, escribió Pozo.

Ethel Pozo y su respuesta a fan que le preguntó por María Pia Copello y la Carlota. (Foto: Captura de IG)

Como se recuerda, la polémica entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo empezó cuando la modelo dio a entender que la hija de Gisela Valcárcel no tiene porqué sorprenderse de la mansión de Farfán ya que ella cuenta con una casa parecida y que incluso tiene dinero para pagar un pase en Disney World. Esto luego que “América Hoy” señalara que Yaco y Natalie habían pagado una fast pass en su reciente viaje a Disney.

Valeria Piazza se suma a la polémica en la que se han visto envueltas dos de sus colegas y amigas Ethel Pozo y Natalie Vértiz. La conductora de espectáculos asegura que todo se trataría de un malentendido y que una conversación directa podría solucionar el problema. (Video: América TV)