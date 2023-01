Tras revelar que mantiene dos meses de relación con el empresario Jhon Silva, la cantante Giuliana Rengifo reapareció en televisión para contar detalles de su romance. Según dijo, a su actual pareja no le gustan las cámaras y prefiere mantenerse “perfil bajo”.

“Él no es notario, es empresario. No le gustan las cámaras, odia el medio y para mí mejor que sea un hombre perfil bajo, que se mantenga en su chamba. Por favor, las cámaras no me lo acosen”, señaló Rengifo.

“Que sea lo que Dios quiera, él vive en California, Estados Unidos. Ya me dieron mi visa, así que voy. No me imagino viviendo en USA, me imagino viviendo en Piura (se ríe). Es atento, caballero, me complace en todo lo que puede y es recíproco”, añadió.

Giuliana Rengifo en América Hoy

En otro momento de la conversación, Giuliana Rengifo también se refirió a su acercamiento con el notario Paul Pineda. Según dijo, él fue un fan que estuvo “haciendo méritos” para tener una relación; sin embargo, terminaron como amigos.

“Fue un fan que me pretendía, hubo un beso que todos lo vieron y ya. ¿Vieron una fotografía que yo haya compartido? Hasta el día de hoy somos amigos, estaba haciendo méritos y ya”, aclaró la cantante.

Cabe señalar que, durante el 2022, Giuliana Rengifo fue vinculada a diversas personas, pero nunca oficializó ningún romance hasta ahora. Asimismo, la cantante vivió diversos enfrentamientos con la presentadora de espectáculos Magaly Medina.

