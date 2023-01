La conductora Jazmín Pinedo volvió a “Más Espectáculos” en América Televisión y rompió su silencio en medio de las especulaciones de una nueva relación amorosa. La popular ‘Chinita’ habló sobre su cercanía con el uruguayo Pedro Araujo.

La presentadora de espectáculos salió al frente para hablar del hombre uruguayo, con quien fue captada disfrutando de sus vacaciones en México y luego en Puerto Maldonado, Perú. Según contó, conoció a Pedro Araujo en la boda de su hermana Xiomara Pinedo, en octubre de 2022.

“No tengo novio porque novio es cuando estás comprometida y te dan un anillo de compromiso. Enamorado es cuando estás saliendo con alguien para apuntar a tener una relación. Hoy no tengo enamorado, pero estoy muy ilusionada”, dijo en el programa.

“No pensé conocer a alguien que me mueva la alfombra. Me estoy dando la oportunidad de conocer a una persona luego de casi 4 años. Estamos en el proceso de conocernos. Soy una persona que le gusta tomarse su tiempo y hacer las cosas a la segura y no porque si. Hoy no tengo enamorado, pero estoy en el proceso de conocer a alguien para que quien saben, en algún momento así sea”, añadió.

Jazmín Pinedo habla de su novio

Asimismo, Jazmín Pinedo se animó a contar detalles poco conocidos de su saliente y su trabajo. Además, aclaró que no tendrá una relación a distancia porque ambos han decidido visitarse en diversas oportunidades.

“Él no es actor, no tiene nada que ver con este medio, su rubro es totalmente diferente… Gracias a Dios él tiene un trabajo donde es su propio jefe, él decide muchos sus horarios, cuándo trabaja y cuando no y se tomó bastante tiempo para poder estar aquí conmigo y se lo agradezco”, aclaró Pinedo.

