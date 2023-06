Jessy Kate sorprendió a todos al revelar que Pedro Aquino le contacta por redes sociales para invitarla a salir. Sin embargo, recalcó que no es el tipo de mujer que sale con hombres casados, por lo que no hay más que una amistad entre los dos.

“Pedrito es un buen amigo, hemos hablado en algún momento, de vez en cuando me saluda para felicitarme, pero yo lo respeto mucho porque es un hombre casado y yo no soy ninguna Jossmery (Toledo). Yo no me meto con hombres casados, en algún momento ha habido alguna invitación, pero no se ha podido por temas de trabajo”, declaró para el diario Trome.

Además, con respecto a cómo lo conoció, contó que tiene muchos amigos futbolistas ya que se desempeñó como porrista del equipo de fútbol ‘Sport Boys’ durante el 2019, por lo que se hizo un poco “conocida” en el medio.

Asimismo, afirmó que no toma en serio las invitaciones que le realiza el futbolista ya que considera que es “un pillín” y solo es en tono de broma porque no lo cree capaz de dañar a su esposa e hijos. Siendo la última vez que este le dijo para verse hace unos pocos días.