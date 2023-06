Jorge Guerra, quien se hizo conocido por darle vida al querido Jaimito o ‘Jimmy’ de Al Fondo Hay Sitio, como lo suelen llamar, decidió abrir su corazón y contar sobre un pasaje no muy grato de su vida, en el que luchó contra una fuerte depresión que lo aquejaba.

En una entrevista con la psicóloga Lizbeth Cueva, el actor contó que a finales del año pasado atravesó por un fuerte cuadro de depresión que le imposibilitaba hacer sus actividades con normalidad.

“Lo único que pasaba por mi cabeza en todo el día. Ahí estaba la ventana, yo miraba el vacío y decía: ‘¿Por qué no te caes? Mejor te caes’. No había un solo día que me levante durante esos. No había ni un día en esos cuatro meses que no deseara estar muerto”, empezó contando Guerra.

“Los últimos 4 meses del año pasado estuve profundamente deprimido, dormía tres horas al día, dos horas, habían días que no dormía y esos días eran horribles porque a veces tenía que manejar, tuve que dejar de manejar para ir al trabajo y me tuvo que llevar la movilidad del canal, y yo decía: ‘De acá no sales’”, acotó.