En medio de gran expectativa, se dio inicio a la nueva temporada de “Esto es Habacilar” con la conducción de Johanna San Miguel y Roger del Águila.

El popular ‘Chivito’ fue el encargado de presentar a su compañera y amiga personal durante la emisión del programa de este lunes.

“Está con un vestido hermoso. Ella me dijo ‘Roger por favor, sostenme que me puedo caer, no quiero pasar roche porque lo filman ahora’. Señoras y señores llegó el momento; la dupla para esta temporada de ‘Esto es Habacilar’, la gran y única, la chatita, pero con un frasco riquísimo de energía y alegría, Johanna San Miguel”, señaló emocionado el conductor previo al ingreso de Johanna.

Tras ello, la conductora hizo su aparición a ritmo de ‘Eternamente bella’ de Alejandra Guzmán. Sin embargo, sorprendió con un comentario referente a los miembros del programa “Esto es Guerra”.

“Cómo están. Espectacular, tú sabes que regresar así como este, con público, es como estar en el teatro. La cosa es diferente, ya no quiero ver a los ‘guerreros’ nunca más en mi vida, lo dije o lo pensé”, manifestó entre risas.

“No, no. Qué lindo verte Johanna. Qué hermoso grupo, me encanta. Reunión de promoción”, acotó Roger.

VIDEO RECOMENDADO

Johanna San Miguel recordó frase de “Queca” en “Yo soy”

Johanna San Miguel recordó frase de "Queca" en "Yo soy". (Imagen: Latina) null