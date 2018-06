Johnny Depp narra infierno que vivió por depresión y alcohol: "Caí hasta lo más bajo"

Johnny Depp habló por primera vez de cómo su divorcio con la actriz Ambear Heard, el alcoholismo y las deudas afectaron su salud y lo sumergieron en una "depresión aguda".

En una conversación que se extendió durante 72 horas, el actor se decidió a hablar con el periodista Stephne Rodrick de Rolling Stone, luego de que este le enviara 200 correos y gestionara durante un mes una entrevista con la estrella de Hollywood.

Esta entrevista surge poco tiempo después de que su actual aspecto desatara preocupación entre sus fans pues lo captaron bastante demacrado.

El actor de 55 años reconoció que los problemas sentimentales y financieros lo abrumaron tanto que "caí hasta lo más bajo que se podía".

Johnny Depp estuvo casado durante quince meses con Amber Heard. La pareja se divorció en mayo de 2016 en medio de rumores de violencia familiar.

De sus problemas económicos, se dijo que el artista estadounidense despilfarró su fortuna adquiriendo millonarios bienes de lujo, además de licor.

"Es insultante decir que gastaba 30 mil dólares al mes en vino porque era mucho más", comentó Depp quien estuvo a punto de quedar en la ruina, pero se libró de esta gracias a una gira y a las memorias que escribió en una máquina de escribir.

Johnny Depp recordó también la anécdota de cuando su amigo Hunter S. Thompson se quitó la vida en 2005, enviando sus cenizas al espacio.

"Por cierto, no costó tres millones mandar a Hunter al espacio. Costó cinco", bromeó.

Finalmente, Depp dijo que encontró consuelo para sus problemas escribiendo sus memorias.

"Me empapaba en vodka por las mañanas y empezaba a escribir hasta que se me llenaban los ojos de lágrimas y ya no podía ver las páginas. Seguí intentando entender qué había hecho para merecer esto. He intentado ser bueno con todos, ayudar a todos, ser sincero con todos. La sinceridad es lo más importante para mí", remarcó.