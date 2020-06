Jossmery Toledo se pronunció este sábado sobre la filtración de imágenes de su vida íntimas en redes sociales. La exagente de la Policía Nacional agradeció a las personas que le han brindado su apoyo y señaló que se siente mal por la situación. "No puedo creer que esto me esté sucediendo”, reveló en sus historias de Instagram.

Toledo manifestó su molestia por el hecho de que algunas personas están buscando las imágenes que corresponden a su ámbito privado en internet, aún sabiendo que está mal. “Me entristece vivir en una sociedad que disfrute el morbo y que se regocije con el sufrimiento de otros”, aseguró.

Mensajes de Jossmery Toledo en Instagram.

Del mismo modo, pidió respeto por su intimidad. “Lo que está mal es difundir este material íntimo, eso es violencia de género y vulneración del derecho a la intimidad”, comentó la influencer.

Por lo que pidió a aquellos que se solidarizan con ella a no seguir compartiendo dicho material. “No soy culpable de nada pero es inevitable sentirme triste, vulnerada y hasta humillada”, agregó.

La actual pareja del futbolista Jean Deza culpó de la difusión de las imágenes a una ex pareja de hace 4 años, quien sería un miembro de la policía, aunque no reveló su identidad. “Solo tengo que decirle que es un mal hombre, no merece llevar el uniforme de una gloriosa institución”, denunció.

Finalmente agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y afirma que seguirá siendo la misma que antes pese a los problemas.

