El derrotero de Juan Carlos Orderique en el mundo del entretenimiento es extenso. Debutó en la televisión cuando era un niño, en el programa de Yola Polastri, y aunque luego participó en diferentes producciones nacionales, obtuvo reconocimiento recién de adulto, por sus previas en “Fútbol en América”. Su arduo trabajo lo llevó a tener un programa propio junto a Angie Arizaga, “Sí va a salir”, pero por la pandemia del coronavirus (COVID-19) sus proyectos en la pantalla chica se han visto interrumpidos.

Alejado temporalmente de la TV, Orderique habló sobre los nuevos horizontes que ha tomado su carrera por el distancimiento social y anunció que en octubre estrenará “El huarique de Orderique”, su nuevo programa en la plataforma YouTube tras firmar con Kandavu Management, la nueva agencia de representación de artistas, donde también participan Ricardo Morán, Karen Schwarz y Renzo Schuller.

-¿Cómo ves tu futuro con América TV?

Se han quedado las cosas en ‘stand by’ por lo que ha sucedido (la pandemia del coronavirus). Mi fuerte es trabajar con el público y los hinchas, pero en este instante eso se ve perjudicado y estamos viendo algunas cosas nuevas que van a salir.

-¿Volverás con tu programa, “Sí va a salir”, ahora que empiezan las eliminatorias a Qatar 2022?

América TV tiene su área de deportes y lo mío ya no va por ahí porque actualmente hago entretenimiento. Antes estaba en “Fútbol en América”, pero ahora pertenezco más a producción. Comprendo que la gente me siga relacionando al fútbol, porque me inicié ahí, pero ahora estoy a la espera de otros proyectos.

-¿Cómo quieres que sea tu regreso a la pantalla chica?

A mí me gustaría hacer un programa concurso o infantil, donde haya juegos y poder conversar con la gente. Un late night show también podría ser una de las opciones, donde pueda entrevistar. Esas son algunas de las ideas que tenemos (junto a América TV) para reactivarnos.

-Pero hay que esperar.

Sí, hay que tener paciencia para que las cosas vuelvan a la normalidad y la tengo porque he comenzado a trabajar desde los 9 años con Yola (Polastri) y desde entonces han pasado 33 años que no paro. Yo creo que la paciencia me sobra para esperar una nueva oportunidad.

-¿Qué pasará con “Canta, ríe y juega”, tu programa en Instagram?

“Canta, ríe y juega” ha permitido que me una a grandes marcas para que el público se divierta y gane dinero en estos tiempos difíciles. Este espacio me ayudó a seguir en contacto con la gente, pero lamentablemente llegará a su final dentro de tres semanas porque tengo otros planes.

-¿Cuáles?

Tengo un nuevo proyecto junto a los auspiciadores que me apoyaron en “Canta, ríe y juega” y se llamará “El huarique de Orderique”. La idea es que se estrene en el mes de octubre y en YouTube.

-¿Cuál será la temática en medio de la pandemia?

Todo estará bajo las normas de bioseguridad y la idea es invitar a artistas donde ellos me lleven a lugares en que normalmente comían. La idea es hacer un recorrido con ellos, hacer una historia y alejarnos de un set de televisión.

-Has pensado en juntarte con tu partner Angie Arizaga en tus nuevos proyectos

Ella está en “Esto es guerra” y aún no hay un proyecto en mente para juntarnos. El panorama se irá aclarando poco a poco. Están saliendo algunas producciones, pero nosotros tenemos que esperar a lo que decida América TV.

-¿Te gusta trabajar con ella?

Me encanta compartir programa con Angie, ella es mi partner y siento que ya nos conocemos. Todo sale natural.

-En América TV tienen mucho en cuenta la imagen que transmiten sus personalidades. ¿Qué piensas del caso Sheyla Rojas?

Tengo mis cosas, mis proyectos y mis propias preocupaciones como para sentarme y ver los problemas del otro. No creo que sea egoísmo, pero la situación en la que vivimos hace que todo sea complicado. Yo creo que cada uno sabe lo que hace y tiene el criterio para decidir. Yo conozco a Sheyla y siempre que hemos compartido en el canal ha sido linda y amable, no es mi amiga, pero no podría hablar de sus decisiones. Tampoco tengo la moral para hablar de los demás. Creo que cada quien debe asumir sus responsabilidades y seguir para adelante.

-Hablando de decisiones, hace poco expresaste en “Mi mamá cocina mejor que la tuya” tus deseos de convertirte en padre de familia. ¿Sigue en tus planes?

Es uno de mis objetivos y proyectos de vida. Hay mucha gente de mi generación que no quiere ser padre pero yo sí. Quiero casarme y formar mi propia familia. Siento que se me está pasando el tren y debo ponerme las pilas.

Juan Carlos Orderique tiene pensado estrenar su nuevo programa de YouTube, “El huarique de Orderique”, en la segunda semana de octubre. A través de sus redes sociales anunciará mayores detalles de su nuevo espacio en medio de la pandemia.

