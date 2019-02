¿Quién es Kevin Roldán? El cantante de reggaetón acusado de secuestro y violación

Hace unos días el nombre del reggaetonero colombiano Kevin Roldán ha saltado a las portadas de los medios más importantes del país cafetero y no es por su música, sino por una denuncia por supuesto abuso sexual en contra de su pareja.

La víctima índica que el artista es un agresor, ya que la golpeaba de manera sistemática, la mantenía encerrada en su propia casa, con orden a los vigilantes y escoltas para que no la dejaran salir ni le permitieran recibir visitas.

En declaraciones entregadas a la Fiscalía de Colombia, la víctima explicó que en una oportunidad, después de una fuerte golpiza, la habría violado. Por esta razón es que a Kevin Roldán se le imputan los cargos de "secuestro simple, acceso carnal con persona incapaz de resistir y violencia intrafamiliar".

El cantante urbano fue detenido y dispuesto a la Fiscalía General de la Nación de Colombia que determinó enviarlo a la cárcel, sin embargo, horas después fue liberado, pero seguirá siendo investigado.

Esta no sería la primera vez que el reggaetonero Kevin Roldan ha sido vinculado en un caso de violación. En abril de 2018, en medio de una gira por Chile, el cantante, tras presentarse en el Coliseo Municipal de La Serena, fue denunciado por dos adolescentes de 14 y 16 años. Ambas lo señalaron de haberse aprovechado de ellas en el Hotel de la Bahía de Enjoy Coquimbo.



La afectada señaló que Kevin Roldán le ofreció entradas VIP para un concierto a cambio de mantener relaciones sexuales con él, situación que finalmente no se dio.

Pero quién es este personaje colombiano que se encuentra en el ojo de la tormenta y en la mira de las autoridades de Colombia que han decidido investigarlo.

Biografía de Kevin Roldan

Ronny Kevin Roldán Velasco nació el 8 de marzo de 1993 en la ciudad de Tulua, Valle del Cauca, en Colombia. Empezó a cantar desde que tenía 14 años. La primera canción de Kevin Roldán se llamó "Macatraca" (Contra la Pared), que rápidamente tuvo una gran aceptación entre el público colombiano.

En 2013 firma con la compañía Kapital Music y lanza su primer sencillo radial a nivel nacional llamado "Salgamos", que rápidamente se posicionó en el primer lugar de National Report, y cuyo video en YouTube ya cuenta con más de 300 millones de reproducciones. Con esta canción alcanzó reconocimiento en América Latina y España.

En 2014 lanzó primero su sencillo "Una noche más", junto a Nicky Jam, canción que cuenta con 180 millones de reproducciones en YouTube. Luego lanzó el sencillo "Quien te va a amar como yo", junto a Ronald 'El Killa', canción que tiene más de 130 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

En 2015 cantó en la fiesta de cumpleaños del futbolista Cristiano Ronaldo. En esa reunión, el cantante apareció en varias fotografías que fueron difundidas junto con los futbolistas del Real Madrid, James Rodríguez, Keylor Navas, Cristiano Ronaldo y Marcelo.



Esta fiesta fue todo un escándalo en el mundo futbolístico. Meses después, el futbolista español Gerard Piqué nuevamente mencionó al artista, lo que le generó más reconocimiento a nivel mundial. Ese mismo año, Kevin Roldán publicó dos nuevos sencillos, "Nadie como tú" y "Contigo".

En 2016 firmó con Universal Music Latin y ha grabado varias canciones como "Me matas", en colaboración con Arcángel, también conoce en Argentina a Luciano Clivio, amigo del cantante puertorriqueño Bryant Myers, con quien presentó el sencillo "¿Por qué sigues con él?". También se destaca su participación en lo que sería el remix de "Mayor que yo 3" y el anuncio de una colaboración con Daddy Yankee. Luego de un año reapareció en escena con su tema "PPP", que tiene más de 100 millones de reproducciones.

Discografía

Álbumes Recopilatorios

2009: Represent Colombia Music (con Crissin)

2017: The Beginning



Sencillos como artista principal

2010: «Cambiaste mi vida» con Crissin

2011: «Booty botty (Te ves bien)»

2011: «Soy yo»

2012: «Tú no sabes»

2012: «Sensación hermosa»

2012: «Chévere»

2012: «Con flow mátalo» con J Balvin, Maluma, Reykon, Dragon & Caballero, Jay & El Punto

2013: «Party»

2013: «Salgamos» con Maluma, Andy Rivera

2013: «Inevitable»

2013: «Party (Remix)» con Nicky Jam

2014: «Una noche más» con Nicky Jam

2014; «Si no te enamoras»

2014: «Hay mujeres» con Alberto Stylee

2014: «Cuando sales sola»

2015: «Nadie como tú (Eres mi droga)»

2015: «Contigo»

2015: «Me matas» Arcángel

2015: «De fiesta (Remix)» con Dayme y El High

2016: «Soy la historia»

2016: «Aprovéchame»

2016: «Tú y yo»

2016: «Sola»

2016: «Soltera» con Alexio La Bestia

2016: «Una noche»

2016: «Ruleta rusa»

2016: «Tu cuerpo» con Falsetto

2016: «Me tienes loco»

2017: «Na', na', na'»

2017: «Tranquilo» con Bad Bunny

2017: «Me hace falta» con Nene la amenaza

2017: «Me gustas»

2017: «Eres mi todo» con Karol G

2017: «Teddy» con Nacho

2018: «Mientele» con Kartel Montana

2018: «PPP» UMG Record's.

2018: «Nadie como yo»

2018: «Se vale to'»

2018: «Gemi2»

2019: «PPP REMIX» con Zion & Lennox



Colaboraciones

2013: «¿Quién te va amar como yo?» con Ronald "El Killa"

2014: «Nunca imagine (Remix)» con J Quiles

2015: «Practícalo» con Mackie & Dayme y El High

2015: «Pensando en ti» con Tito El Bambino

2015: «Bonita» con Jhoni the Voice

2015: «Así es mejor (Remix)» con Pipe Calderón

2016: «Los perros se enamoran (Remix)» con Andy Rivera, Nicky Jam, Dayme & El High, Jowell & Randy, Kafu Banton, Ronald El Killa & Gotay El Autentiko

2016: «¿Por qué sigues con él?» con Bryant Myers

2016: «Me reclama (Remix)» con Mambo Kingz, Ozuna, Luigi 21 plus, Pusho y Alexio

2016: «Los problemas» con Dayme & El High, Ñengo Flow & Jory Boy

2016: «Aquí estoy» con Mambo Kingz, DJ Luian & Jory Boy

2016: «Una en un millón (Remix)» con Alexis & Fido y Fonseca

2016: «Ella y yo (Remix)» con Farruko, Ozuna, Alexio La Bestia, Arcangel

2016: «Party animal (Remix)» con Charly Black, Maluma, Daddy Yankee, Farruko y El Boy C

2016: «Narcos (Remix)» con Kartel Montana y Ñejo

2016: «Ella me decía» con Sammy & Falsetto

2016: «Quisiera (Remix)» con CNCO

2016: «Me extrañas» con Dayme y El High, J Álvarez y Juanka

2016: «Esa noche» con J Mashel y Ñengo Flow

2017: «Déjame amarte» con Ronald "El Killa"

2017: «El chisme (Remix)» con Reykon y J Álvarez

2017: «Fui yo» con Ken-Y, Darkiel y Luigi 21 Plus

2017: «Me llueven 3.0» con Bad Bunny, Noriel, Bryant Myers y Almighty

2017: «Ella» con Dayme y El High, Gaviria y Noriel

2017: «Putero» con Mar B, J. Quiles y Brytiago

2017: «Si el mundo se acabara (Remix)» con Justin Quiles y Los de la Nazza

2017: «Síntomas» con Opi the Hit Machine

2017: «Caviar (Remix)» con Darell y Lenny Távarez

2017: «La Reina de la Discoteca (Remix)» con Papi Wilo y Duran The Coach

2017: «Pura Falsedad» con Farruko, Mark B y J Quiles

2018: «Aventurera» con Ronald El Killa, Marko Silva

2018: «Pa Tu Casa» con Khea, Rauw Alejandro

2019: «Amuleto Remix» con Maikel DelaCalle