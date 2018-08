Kylie Jenner cumple 21 años: 10 cosas que no sabías la modelo y empresaria

La menor del clan Kardashians, Kylie Jenner, está de cumpleaños. A su corta edad ha logrado convertirse en una de las influencers y empresarias más exitosa de Estados Unidos.

Kylie Jenner nació el 10 de agosto de 1997, y desde muy pequeña está vinculada a la televisión y espectáculo, gracias a que su famosa familia tiene un reality llamado "Keeping Up with the Kardashians".



Ha sido portada e imagen de diversas marcas de la industria de la moda. Además es toda una empresaria: a los 18 años lanzó su primera línea de maquillaje Kylie Cosmetics. Esta marca de cosméticos es la única en el mundo que ha crecido de manera sostenida y en tan poco tiempo, según reveló Forbes.

Kylie Jenner se convirtió en mamá hace unos meses y suele compartir fotos de su pequeña hija Stormi, fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

A continuación te contamos 10 datos que no conocías sobre la fascinante y exitosa vida de la joven modelo.

1. Mansiones

Desde los 18 años Kylie se independizó y con las ganancias que generó por el programa "Keeping Up with the Kardashians" y sus otros negocios ha comprado tres mansiones en California, por las que desembolsó entre 5 y 12 millones de dólares.

2. Disputa legal

En febrero de 2017 la cantante australiana Kylie Minogue ganó una batalla legal contra Kylie Jenner por la marca registrada "Kylie", por la cual Jenner había presentado una solicitud de la marca registrada de los EE.UU. La estadounidense tuvo que cambiar el nombre de su marca a Kylie Cosmetics.

3. Conoció a su novio en Coachella

La empresaria reveló que nunca tuvo una primera cita "formal" con Scott Travis, padre de su hija. Se conocieron en el festival de música Coachella y fue amor a primera vista. Tras ese encuentro continuaron juntos y ahora son padre de un bebe llamada Stormi.

4. Da buenos consejos

Kim Kardashian, su hermana mayor, contó que cuando tiene dudas sobre cómo criar a sus hijos recurre a la mamá primeriza Kylie.

"Es curioso, pero en los últimos tiempos ha sido Kylie la que me ha tenido que poner al día a mí. Kylie sabe mucho sobre todos esos nuevos dispositivos y las últimas tendencias que van surgiendo para ayudar a las madres a cuidar de sus bebés", dijo Kim a E! News.

5. Habla sobre sus imperfecciones

A la modelo, igual que muchas mujeres, después de dar a luz le salieron estrías. Indicó que al quedar embarazada su busto creció tres tallas y eso le generó las molestias cicatrices. Ella decidió contar sobre este problema en la piel para ayudar a las madres que pasan por lo mismo y que a veces se siente mal por el cambio tuvo sus cuerpos.



6. Multimillonaria más joven del mundo

Con tan solo 21 años, recién cumplidos, la menor de las Kardashian se ha convertido en la multimillonaria más joven del mundo. Su patrimonio es de al rededor 900 millones de dólares, según reveló Forbes. Consiguió su increíble fortuna gracias a las ganancias de su empresa de cosméticos Kylie Cosmetics.



7. Tiene una cicatriz en la pierna

Kylie tiene una cicatriz en la pierna izquierda a raíz de un accidente que tuvo a los cinco años. "Cuando tenía unos 5 años, mi hermana y yo jugábamos a las escondidas y me escondí dentro de una puerta cerrada muy alta.Después de un tiempo, cuando mi hermana no me encontró, tuve que trepar a un poste afilado que sobresalía de la puerta. Me resbalé y el palo entró en mi pierna. Traté de alejarme para sacarlo pero simplemente se rompió toda mi pierna. ¡Ahora es más pequeña porque crecí!", reveló en una entrevista con la revista GQ.

8. Cuida su piel

Si bien a Kylie le gusta maquillarse, y cuando ella lo hace así misma puede demorarse dos horas, cuida mucho su piel. Según reveló en su página web, nunca sale sin bloqueador para prevenir las arrugas prematuras y quemaduras del sol.



"El truco por el que siempre apuesto es usar bloqueador en mi piel y en mis manos. Mi hermana Khloé me dice que lo haga siempre. Me gusta el bloqueador mineral Tizo3. Lo uso en mis manos y mi piel lo más que se pueda", contó Kylie a Cosmopolitan.

9. Gana millonaria suma en Instagram

La empresa especializada en datos de Instagram, Hopper HQ, reveló que Kylie Jenner es la celebridad que más gana en esta red social. Una publicación de la joven modelo puede llegar a costar un millón de dólares.

10. Ama el snowboard

Kylie no es amante de los deportes o el ejercicio y lo ha hecho saber en varias ocasiones en Instagram y Snapchat, sin embargo, hay un deporte que le encanta y lo practica cada vez que tiene tiempo para escaparse a la nieve: snowboard.

Jenner comentó a Hollywood Life que no siente miedo cuando sube a una montaña de nieve. "Me encanta sentir la adrenalina. Siempre me estoy retando hacerlo mejor", contó.