El actor Laszlo Kovacs, recordado por su papel de ‘Tito’ en la serie de televisión “Al fondo hay sitio”, se animó a opinar sobre el desempeño en la actuación de los chicos reality, pues la mayoría de ellos participa en “La Academia”, un segmento dentro del programa “Esto es Guerra”.

“Acá entre nos, ¿para ti son puertas o no son puertas?”, interrogó la reportera del programa de Willax TV al actor, quien respondió: “Mira, honestamente, sí (son puertas), para mí sí lo son. O sea, lo poco que he visto, no es algo que particularmente me haga vibrar, sentir o emocionarme. Me parece un poquito frío, ¿no?”.

Kovacs añadió que la actuación de los chicos reality es un ‘poco frío y algo robótico’. “Se necesita como te digo, un poquito más de capas”, agregó.

“Cuando uno es joven realmente es como un diamante en bruto, aunque muchos se quedan solamente en bruto”, añadió el actor generando la risa de la reportera.

Finalmente, el recordado actor de “Al fondo hay sitio” enfatizó que “si uno trabaja y se pule y lee y se esfuerza y viaja y estudia se puede llegar lejos. Claro que sí”.

Tras presentar las declaraciones de Laszlo Kovacs, Rodrigo González se animó a opinar respecto a la actuación de Patricio Parodi y Nicolla Porcella.

“Si tenemos que elegir entre el ‘Pato’ Parodi y entre la ‘puerta’ Porcella. Yo me quedo con la ‘puerta’ Porcella, porque al menos algo hace, pero el ‘Pato’ me parece que no trasmite nada, no traspasa, es realmente una cosa inerte, como un poste”, dijo el popular ‘Peluchín’.

