La cantante Leslie Shaw se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores en redes sociales, entre ellas, a que se hubiese dedicado si es que no fuese cantante. Al respecto, la intérprete de “La Faldita” reflexionó sobre lo que hubiese sido su vida alejada de la música.

“¿Qué te llevó a ser cantante? ¿Qué hubieras sido en vez de cantante?”, fue la pregunta que le hizo un seguidor de Instagram a la cantante Leslie Shaw. Su respuesta estuvo acompañada de la imagen de su laptop, donde aparentemente realizaba unas mezclas musicales.

“Amo cantar, canto desde que no sabía ni hablar y no me imagino haciendo otra cosa. Simplemente yo no escogí amar tanto cantar, a veces pienso porque Dios me dio este don, que tal vez sería más fácil hacer otra cosa. Pero bueno, dicen que las almas vienen a este mundo a cumplir su cometido y el mío es inspirar a los demás a que sigan sus sueños”, reflexionó Shaw.

Sobre lo que hubiese hecho si no fuera cantante, dijo: “Si no hubiera sido cantante sería guitarrista, compositora, productora o diseñadora de moda, pero porque escoger solo una cosa si puedo hacer todas. En eso estoy, aprendiendo y mejorando siempre”.

Leslie Shaw confiesa que es lo que hubiera hecho con su vida si no fuera cantante. (Foto: Captura de Instagram)

Por otro lado, Leslie Shaw también ha sido noticia en las últimas semanas tras confirmar que se casará con el joven artista cubano El Prefe este año. Según reveló, le gustaría celebrar una boda en el campo con solo familiares y amigos cercanos.

Leslie Shaw se presenta en eeg