La cantante Leslie Shaw se encuentra en medio de la promoción de sus nuevas canciones; sin embargo, no ha tenido reparos en recordar un popular tema que lanzó hace algunos años. En esta oportunidad, la intérprete sorprendió al calificar como su “momento más humilde” el trabajo que realizó al lado de Mario Hart en 2016.

A través de sus redes sociales, Leslie Shaw compartió un video donde aparece cantando su estrofa de la canción “Tal para cual”, tema que lanzó en 2016 junto a Mario Hart, cuando ambos famosos eran pareja.

“Definitivamente mi momento más humilde”, es el breve mensaje que acompaña el video compartido por Leslie Shaw en sus redes sociales, donde aparece cantando una estrofa del tema.

“Definitivamente has llegado a mi vida y ahora todo es diferente, no me importa tu pasado si ahora yo soy tu presente, me tiene sin cuidado todo lo que diga la gente, yo soy tu presente”, es la letra de la canción que se oye en el video.

Como se recuerda, Leslie Shaw y Mario Hart se conocieron en el año 2015 en el programa “El Gran Show”. Meses después de su participación, los famosos confirmaron su romance e incluso lanzaron una canción juntos.

Todo marchaba bien en su relación; sin embargo, una polémica infidelidad del piloto terminó con su romance. Tras hacerse público un audio donde Olinda Castañeda confesó que se besó con Hart, el chico reality reconoció su error y pidió perdón; sin embargo, no retomó su romance con Leslie Shaw.