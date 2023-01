Después del éxito “Estoy Soltera” junto a Thalía y Farina, Leslie Shaw no ha hecho más que trabajar en nueva música con los sentimiento a flor de piel, así como su signo zodiacal. Y es basándose en la astrología que la artista ha decidido nombrar su nuevo EP “Piscis”, un conjunto de seis canciones que prometen representar el nuevo rumbo de su carrera como solista.

“A partir del encierro en la pandemia, empecé a escuchar de nuevo la música que me gustaba cuando yo tenía 10 años: Alanis Morissette, Aerosmith, Guns N’ Roses, Coldplay, entre otros. Lo que me ayudó a volver a encontrarme a mí misma”, cuenta la cantante. Partiendo de esta inspiración, Shaw se encargó de la composición de todas las canciones que conforman el EP, las cuales continúan en la línea de la música urbana, pero con guiños al pop y rock.

Su nuevo videoclip "Piscis" fue dirigido por Kodeak. / Segura&Vilela

En su proceso creativo a la hora de escribir, cada mañana Leslie empieza su día soltando letras y melodías, en distintos cuadernos alrededor de su casa, y apenas cuenta con una pieza armada, llama a sus productores para inmortalizarla en ese mismo momento. “Ahora soy una artista libre y estoy muy en contacto con mis emociones y creatividad en esta etapa de mi vida, disfrutando mucho todo lo que he aprendido en el camino. Canto y escribo con toda la libertad para las personas que me siguen”, explica.

Leslie Shaw fue ganadora de un Premio Luces por el 'Hit del Año', "Estoy Soltera". / Segura&Vilela

“He basado casi todas mis canciones en mi conexión con el signo Piscis, debido a que me adentré mucho a mi espiritualidad durante el confinamiento. Al escuchar el nuevo EP, se podrá notar mi evolución como artista y que he madurado como mujer”, agrega. “Piscis”, será publicado en su cumpleaños, el 27 de febrero, por lo que Shaw celebrará su lanzamiento en Miami, y próximamente realizará una gira alrededor de estados como Nueva York, Nueva Jersey y Virginia.

Por el momento, ya podemos disfrutar de una porción musical del nuevo EP. Pues, el primer single del álbum, también llamado “Piscis”, se estrenó la semana pasada junto a un videoclip que cuenta con un concepto visual bastante urbano y particular. “Originalmente, el tema “Piscis” tenía un beat más lento; pero en ese tiempo yo estaba escuchando mucho rock y, por eso, se incluyó un solo de guitarra eléctrica al final”, cuenta.

Además, la artista también viene preparando el segundo volumen de esta producción, que también se estrenará este año. “Cumplí mi sueño de grabar algunas canciones de este EP en Puerto Rico, donde nació el reggaetón, y específicamente junto a productores como Saga WhiteBlack, que también trabaja con Nicky Jam”, concluye. En definitiva, Leslie Shaw encontró su propio sonido y expresión en la industria musical, y por ello no ha dejado de avanzar como pez en el agua.