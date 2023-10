La cantante de música criolla Lucía de la Cruz reveló la forma en que dejó de consumir drogas. Durante una conversación con Magaly Medina en su programa de televisión, la cantante explicó su proceso de rehabilitación.

En ese sentido, la intérprete relató que tras verse inmersa en el consumo de marihuana y pasta básica de cocaína. Aunque no indicó que buscó ayuda de profesionales de la salud, Lucía decidió por su cuenta ver el comportamiento de otros consumidores de drogas para automotivarse a dejarlo.

“Yo lo he hecho, he salido de ese demonio. [...] ¿Sabes cómo era mi terapia? Meterme a un lugar donde fumaban y verlos qué hacían, por yo decía: ‘¿Así estaba? ¿Así me pongo?’ No consumí cocaína, porque mucha gente se equivoca”, comentó la intérprete de Somos amantes.

¿Lucía de la Cruz faltaba a presentaciones por estar drogada?

Un rumor que circulada a nivel mediático años anteriores era que la cantante incumplía con sus contratos por estar drogada o en estado etílico. De la Cruz confirmó esto al decir que era irresponsable por su inminente adicción, aunque afirmó que todo lo hizo sola.

“Era irresponsable, peor que Héctor Lavoe... No era la juerga, porque yo todas las cosas las hice sola, nunca con alguien a mi lado. Siempre he sido el llanero solitario toda mi vida”, relató.

¿Cómo confesó Lucía de la Cruz que fue consumidora de drogas?

Lucía de la Cruz reveló que fue consumidora de marihuana y pasta básica de cocaína durante un episodio de “La casa de Magaly”, el reality de convivencia de Magaly Medina. Ante el asombro de sus compañeros, la intérprete dijo: “Yo era terrible marihuanera”.

“Pero saben qué hice yo: “Oh, Lucía, ¿qué chu*** tienes? ¿Eres tú o la droga?” Eres tú. Agarré un avión y me fui a los Estados Unidos. Me quedé”, comentó. “Yo fui una descuidada, una desordenada”, dijo.

Finalmente, en la entrevista que tuvo con Medina, la artista finalizó diciendo: “Yo he estado acostumbrada a sufrir que cualquier pesar me divertía, yo aprendí a salir sola de las cosas malas de la vida. [...] El mejor consejo que le doy a la juventud es: A la droga dile no, a la vida dile sí”.