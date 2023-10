Guillermo Castañeda rompió su silencio y recurrió a sus redes sociales para explicar el motivo de su repentina salida de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Como se sabe, el actor había sido convocado para formar parte de la siguiente entrega del programa de cocina; sin embargo, fue cambiado de forma misteriosa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Guillermo Castañeda compartió un extenso comunicado en el que explica que tenía todo listo para empezar a grabar el programa de Latina; sin embargo, aparecieron comentarios que le traían “terribles recuerdos”, por lo que prefirió priorizar su “tranquilidad y bienestar”.

“Fui invitado por Latina a ser parte de la 4ta temporada de ‘El gran chef famosos’ y con toda la ilusión estaba listo para empezar. Lamentablemente, en los últimos días se fue dando en redes sociales una reacción que me asustaba y traía terribles recuerdos. Decidimos con la producción, que lo mejor era dar un paso al costado en esta oportunidad y retomar la invitación en otro momento. Prioricé mi tranquilidad y bienestar, así como evitar esa incómoda situación para el programa”, precisó.

¿De qué situación habla Guillermo Castañeda?

En su extenso mensaje, Guillermo Castañeda también habló por primera vez sobre la denuncia por presunto abuso sexual que le interpuso la actriz Daniela Pflucker en marzo de 2018. Según explicó, dicha demanda fue archivada.

“Debo decirlo por única y última vez, la denuncia mencionada fue archivada por completo en la instancia de investigación preliminar que nunca avanzó. Jamás quise publicar mi absolución del caso porque no veía oportuno compartir el fallo. Preferí avanzar con lo mío, paso a paso, y limpiar mi nombre en base a mi esfuerzo, pero veo que no es suficiente”, aclaró el actor.

“En los últimos 5 años, he evitado esa tormenta que tanto daño me hizo personalmente y a los que están a mi alrededor. Esta oportunidad se presentaba como una opción ideal de seguir recuperando mi carrera; sin embargo, vuelve este fantasma de calumnias e ideas a medias. Quizás yo pueda aguantar solo, pero no soporto el daño que salpica a mi familia y proyectos personales”, agregó.

Guillermo Castañeda comparte comunicado para explicar su salida de "El gran chef famosos". (Foto: Instagram)

Cabe señalar que, en su lugar, Latina convocó al periodista deportivo Giancarlo ‘El Flaco’ Granda como el último participante de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”, programa que debutará en las pantallas este lunes 9 de octubre.