Luis ‘Cuto’ Guadalupe rompió su silencio tras las polémicas imágenes de su pareja Charlene Castro, quien fue captada por el programa “Magaly TV, la firme” entrando a un hotel con otro hombre. Al respecto, el exfutbolista salió al frente para asegurar que ha perdonado a la madre de su hijo y que tomará acciones legales contra Magaly Medina.

Según señaló el exdeportista, el reportaje que presentó Magaly Medina en su programa fue hecho de forma malintencionada. Además, recordó que en el pasado ya le había pedido que se retracte de otro tema; sin embargo, nunca obtuvo respuesta.

“Esta mujer (Magaly Medina) es pobre de corazón… Justo estaba este tema con el de la difamación que saco ella, dice que yo no le caigo a su programa. Que quiere, que yo comparta, que sea parte y me siente en su programa. Mandé una carta notarial y no se retractó, ahora he visto un tema personal en ella. Ella vive con el odio, se jacta de ser la justiciera y ya empecé eso que estaba dormido, voy a seguir hasta las últimas consecuencias”, declaró el ‘Cuto’.

“Yo siempre le mandé mensajes diciéndole que quería una reunión con ella, nunca se retractó cuando con otras cartas las lee y las rompe. Vamos a hacer esto, todo tiene su final. ¿Por qué no se retractó del programa que hizo con la mamá de sus hijos? Las lágrimas de mi madre, de todos mis seres queridos, ella lo va a pagar con creces”, añadió.

Sobre la infidelidad de la madre de sus hijos, el ‘Cuto’ Guadalupe señaló que ya ha conversado con Charlene Castro y que la ha perdonado. Además, resaltó que “La fe del Cuto sigue intacta”.

“¿Qué hago? ¿La odio? La gratitud está por encima de todo, la soberbia, la arrogancia no te lleva a nada. Yo no soy nadie para decir, ponerme a llorar, y echarle toda (la culpa) a ella. Somos seres humanos, se critica al hombre y a la mujer de la misma forma”, aseveró el exfutbolista de Universitario de Deportes.