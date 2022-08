“Cuando me fui a México, yo era una diva acá, la gente me saludaba en la calle, se tomaba fotos conmigo, Magaly me perseguía, me fui en mi mejor momento, y nada fue fácil allá. He llorado, me he deprimido”, recuerda la actriz peruana.

Ocampo Cayo llegó a la televisión como parte del elenco actoral de la telenovela “Éxtasis” (2001), luego dio el salto a “1000 Oficios” interpretando a la sensual y atrevida modelo Milagros Febres. También actuó en “Tormenta de pasiones”, “Así es la vida”, “Amores como el nuestro”, “Rita y yo”, entre otras producciones nacionales.

Mariel viajó a México hace 16 años acompañando a su esposo, el cineasta y publicista Álvaro Velarde, con quien tiene una hija de 9 años. Al establecerse en ese país, ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

“Como nunca estoy quieta, apenas llegué a México empecé a estudiar, a raíz de eso tuve participaciones en unitarios como ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’ y en la telenovela ‘Una familia con suerte’, luego dejé todo para ser mamá y me dediqué a mi hija. Un año antes de la pandemia decidí retomar mi carrera y fue sorprendente porque lo que no se me dio a los 30, se me dio a los 40, y fue maravilloso, no paré. Era mi momento, imagínate, hasta ahora sigo haciendo lo que amo”, asiente.

Mariel Ocampo forma parte del elenco de actores de la bioserie de Televisa “María Félix: La Doña”. (Foto: Difusión)

Ambiciosa producción

“María Félix: La Doña”, serie producida por Carmen Armendáriz y dirigida por Mafer Suárez está basada en informes y testimonios de las personas más cercanas a ‘La Doña’. Tiene en los roles principales a Sandra Echeverría, Ximena Romo y Abril Vergara. Mariel Ocampo da vida a Magnolia Rivas Negrete, una mujer adinerada que se involucra sentimentalmente con un hombre mucho menor que ella.

“Soy una especie de ‘sugarmomy’ fresa de que tiene una relación con el actor Ernesto Alonso , quien conoce a “María Félix” cuando van a ver al Dr. del Río, cirujano plástico de la época”, destaca la actriz.

De visita

Actualmente, Mariel Ocampo se encuentra en Lima de vacaciones, junto a su esposo y su hija, y aunque no descarta volver a actuar en Perú, aclara que por el momento esta posibilidad no forma parte de sus proyectos.

“Mi lugar es México, pero tampoco me cierro puertas. Hace unos días, me llamó una amiga, que es jefa de reparto, para preguntarme cuándo regresaba, así son mis relaciones, pero me ha costado porque cuando llegué tocaba puertas y ninguna se me abría. Fueron momentos duros de los que pude salir porque fui deportista, estaba acostumbrada a caerme y levantarme”, destaca.

Aclara, además, que mientras mantenga la pasión por la actuación nunca dejará de actuar ni de aprender, ni de ponerse límites; pero ante todo, “trato de ser feliz, pues la vida es muy corta”, sentencia.