Mario Irivarren se pronunció sobre la participación de Vania Bludau en el programa “Reinas del show” y no descartó la posibilidad de acompañar a su pareja sentimental en una de sus coreografías.

En comunicación con “América Espectáculos”, el integrante de “Esto es guerra” expresó su respaldo a Vania, quien se encuentra sentenciada en la semifinal del programa de Gisela Valcárcel.

“Bueno sí que me invite. Yo estoy a la espera de que ella me diga ‘¿cuándo vienes?’. Me imagino que ya debo acompañarla en esta gala o en la otra. Espero poder sumar y no restar y hacer lo que está dentro de mis posibilidades”, comentó Irivarren para “América Espectáculos”.

Finalmente, Mario recalcó que Bludau tiene todas las posibilidades de llegar a la final de “Reinas del show”, pese a que tiene grandes competidoras, como Brenda Carvalho.

“Está difícil esta temporada, pero por qué no (que Vania gane la final). Ella tiene todo el talento y todas las ganas. Ella siempre tiene que dar lo mejor”, concluyó.

