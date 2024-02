Mary Moncada, la mujer que fue captada con Christian Domínguez en una comprometedora situación en su camioneta, se pronunció luego de las críticas en su contra por aparecer riéndose durante una entrevista al programa “Magaly TV, la firme”.

A través de sus stories de Instagram, Moncada aseguró que sus risas fueron producto de sus nervios, ya que no está acostumbrada al acoso mediático y a este tipo de situaciones.

“Me gustaría aclarar algo, mi risa en la entrevista con Magaly TV no es de burla, mi risa es de nervios, ya que no estoy acostumbrada a esto. No crean que yo estoy aquí riéndome de la situación, pero claro que tengo una vida, un trabajo y tengo que seguir. Gracias”, escribió.

Como se recuerda, Mary Moncada no solo fue la protagonista de las imágenes del ampay de Christian Domínguez, sino que también ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme”, donde reveló que tuvo intimidad con el cantante en su auto.

“Él no podía salir del carro en ningún momento. Su miedo es que todo el mundo lo conoce, obviamente no podía bajar del carro. Es hábil, es flexible el muchacho”, dijo, mientras se reía.

¿Cómo reaccionó Pamela Franco?

Tras un día de la difusión de las polémicas imágenes, Pamela Franco emitió un comunicado anunciando el fin de su relación con Christian Domínguez, padre de su hija. En la misiva también pidió que no se mencione a su hija por su bienestar.

“Quiero informar a la opinión pública mi separación definitiva con Christian Domínguez. Entiendo el interés de los medios por hablar conmigo, pero por el momento no daré declaraciones por la tranquilidad de mi familia y en especial de mi hija”, señaló en su comunicado.

