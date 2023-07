Melissa Paredes no tuvo reparos en responder a las críticas que recibió de parte de Magaly Medina en su programa de ATV, donde cuestionó la luxación de costillas a la que se sometió la actriz recientemente.

En declaraciones para el diario Trome, la actual actriz de “Al fondo hay sitio” lamentó que la presentadora de “Magaly TV, la firme” se haya referido a su cuerpo y precisó que “no es nada lindo” hablar del físico de los demás.

“Yo solo digo que no se habla de los cuerpos de los demás, cada una ve qué hace con su cuerpo, cada quien toma sus propias decisiones y hablar del cuerpo de otras personas no es nada lindo. A nadie le gustaría eso”, declaró Paredes.

“Prefiero no hablar del tema. Hablar de cuerpos no me parece nada lindo, menos hoy por hoy, pues estamos tratando de empoderar a las mujeres, empoderar nuestro poder femenino, de cómo queremos sentirnos realmente porque somos libres. Al final, cada quien elige lo que desea para su cuerpo”, agregó.

Por otro lado, Melissa Paredes también agradeció los elogios de Michelle Alexander tras su ingreso a la serie “Al fondo hay sitio” como ‘Patty’, el nuevo interés amoroso de ‘Joel’ (Erick Elera).

“Me encantó lo que dijo. Es muy bonito escuchar eso de Michelle, estoy agradecida, qué lindo que tenga esas palabras para mí. He trabajado con ella en dos protagónicos, entonces ella conoce cómo trabajo y por eso lo habrá dicho. Es una gran productora y me encantó trabajar con ella”, comentó.

Melissa Paredes no se incomodó por comentario de Sergio Galliani