El actor Sergio Galliani comentó hace unos días que no conoce a Melissa Paredes, quien actualmente interpreta el papel de Patty en Al Fondo hay Sitio, misma novela en la que Galliani encarnó a Miguel Ignacio de las Casas.

Michelle Alexander respalda a Sergio Galliani

Tras los comentarios brindados, se especuló que el actor lo habría dicho con intenciones negativas o irónicas. Sin embargo, en su defensa, la productora de Del Barrio Producciones, Michelle Alexander dijo que no lo dijo con mala intención.

“Seguramente no la conocerá, no todos tienen que conocer a nadie. Hay mucha gente que no ve TV y en todo caso, yo conozco a Sergio Galliani no creo que lo haya dicho con un afán de desprestigiar ni hablar mal de nadie”, narró al diario El Popular.

Michelle Alexander felicitó a Melissa Paredes

En ese sentido, Alexander también felicitó a Melissa Paredes por haber logrado integrar el elenco de Al Fondo hay Sitio y no descartó incluirla en futuras producciones, siempre que cumpla con el perfil requerido, advirtió.

“Me alegra muchísimo que haya retomado su carrera, le deseo lo mejor. Ojalá el personaje sea permanente. Ella actúa bacán, es buena actriz, ella protagonizó dos de mis producciones, le deseo lo mejor y que se dedique a lo que ella sabe hacer, ser actriz”, indicó la productora de ‘Luz de Luna’.

No descarta trabajar con ella nuevamente

Por otro lado, Michelle agregó que Melissa es una buena actriz dramática a su parecer, por lo que le gustaría trabajar nuevamente con ella.

“Para mí, Melissa es una actriz dramática muy buena, maneja el drama de manera excelente. Puede interpretar cualquier tipo de personaje, desde una chica pícara y alegre hasta uno lleno de drama, como lo hizo en nuestras producciones”, comentó.