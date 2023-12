Milena Zárate se pronunció sobre la denuncia de Samantha Batallanos contra Jonathan Maicelo por agresión física y psicológica. La colombiana aprovechó en revelar que no puedo iniciar una relación con el boxeador porque hubo muchas señales que la llevaron a ‘chotearlo’ como pareja.

“Él es un hombre que puede llevarte al cielo, como al mismo infierno. Es un hombre muy bueno como amigo, pero hasta se lo he dicho, que como pareja, en lo personal, no me funciona y fue una de las mayores barreras que generó que no entable algo con él porque de haber la oportunidad, la hubo, pero hubieron muchas banderas rojas que salieron a flote y dije: ‘No’”, dijo en diálogo con El Popular.

Además, Milena indicó que notó que a Maicelo le gusta tener el control en las relaciones y que descartó la posibilidad de tener una relación romántica con el boxeador porque tiene una autoestima fortalecida.

“Yo cuando conozco a Maicelo, mi ego, mi autocontrol y mi amor propio estaba por encima de mío. Si me encontraba con él cuando me separé, cuando estaba vulnerable, hubieran pasado muchas cosas y hubieran pasado esas cosas porque a Maicelo le gusta el tipo de chicas que puede controlar y manejar a su antojo”, resaltó.

Sobre la denuncia de Samantha Batallanos, señaló que “es lamentable que una mujer en estos tiempos, en el siglo XXI pasemos por este tipo de cosas. Yo a ella no la conozco. Nunca me he cruzado con ella, pero es una chica que tiene una vida por delante, es una chica que puede decidir lo que quiere y lo que no y puede decidir un buen hombre, estoy segura que tiene un ramillete de hombres atrás”.

Cabe recordar que Milena Zárate y Jonathan Maicelo fueron vinculados sentimentalmente en el 2018, pues las especulaciones de un posible romance se daban porque en varias ocasiones fueron vistos juntos. Sin embargo, la artista colombiana aclaró en su momento que su relación era estrictamente de negocios y amistad.