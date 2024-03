¡Exclamó indignado! El exchico “reality” Nicola Porcella se pronunció respecto a la denuncia presentada en su contra por el chef peruano Carlos Daniel Bustamante, indicando que tomaría acciones legales.

De ese modo, Porcella aseguró que Bustamante le robó un celular y no entregó a tiempo el departamento que su empresa, con la que inauguró su restaurante “Taypá”, le dio al llevarlo a México. También señaló que el cocinero habría presentado documentación falsa.

“Yo no contraté a nadie, era un chef que vino acá, vino con documentos falsos, vino mintiendo, se portó mal, se robó un celular, se robó cosas del departamento que le dimos”, indicó en sus redes sociales acompañado de su amiga, la influencer mexicana Wendy Guevara.

Tras ello, Nicola precisó que fue la empresa a la que pertenece, la que decidió separarlo del proyecto, ya que Bustamante habría tenido conductas que contravenían a las políticas establecidas por el restaurante.

“Obviamente, la empresa decidió sacarlo y parece que a él no le gustó, él quería trabajar sin cumplir las reglas de la empresa. El grupo que maneja el restaurante lo va a denunciar por robo y por haber mentido con los documentos”, sentenció. Luego de eso, Nicola Porcella aseguró que trataron de ayudar a Carlos Daniel porque se encontraba sin trabajo.

Como se recuerda, el chef Carlos Daniel Bustamante denunció que Nicola Porcella le habría estafado tras retirarlo arbitrariamente del restaurante que inauguró en Polanco, México.

“Llego acá y pasó la prueba, me ofrecen una casa, me ofrecen un auto, me ofrecen 2.000 dólares mensuales y viáticos. Además, todos los gastos pagados, más una casa, lo cual no se ha cumplido en nada”, acusó.

Nicola Porcella arremete contra Magaly Medina





Por otro lado, el mediático Nicola Porcella arremetió contra Magaly Medina, pidiendo que sus seguidores ataquen las redes sociales del programa que dirige la comunicadora.

“Ya saben que tiene que hacer el 1%. Vayan a las redes sociales de ahí y listo. Vámonos. Que aprendan que con el 1% no se meten. Lo que más les duele a esas personas es que las ataquen en redes. Así que ya saben”, comentó.