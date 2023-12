La cantante Pamela Franco se pronunció luego del comentado altercado que vivió con Janet Barboza y Ethel Pozo, compañeras de conducción de su pareja Christian Domínguez en el programa matutino “América Hoy”. En una reciente declaración señaló que ella no tiene amistad con ninguna.

La pareja de Christian Domínguez ofreció una entrevista al programa “Al sexto día”, donde aseguró que no volvería a un programa en el que no se siente cómoda y que es su pareja quien tiene una “relación laboral” con las populares presentadoras de televisión.

“Yo nunca he tenido una relación de amistad con ellas, el que tiene una relación laboral o amical, no sé, es Christian”, dijo Pamela Franco al programa de Panamericana Televisión.

Asimismo, la cantante de cumbia también aclaró que nunca se ha involucrado en temas laborales de su pareja y solo reclamó que existen bromas en doble sentido sobre sus exparejas que le parecieron desafortunadas.

“Yo he tenido mis tiempos de celos, pero ya tengo 35 años y he pasado cosas. Si hemos tenido un problema con Christian no ha sido por tema de mujeres”, aclaró la intérprete.

Pamela Franco habla de su relación con Christian Domínguez