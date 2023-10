La cantante Pamela Franco ofreció una sincera entrevista donde habló sobre el pasado de su actual pareja Christian Domínguez, con quien cumplirá cuatro años de relación próximamente. Según dijo, ella no juzga el pasado del presentador de “América Hoy”, pues todo el mundo comete errores.

En entrevista con el diario Trome, Pamela Franco reveló que incluso ella se ha equivocado en el pasado, por lo que no juzga a Christian Domínguez por las cosas que ha hecho en sus anteriores relaciones.

“Quién no tiene antecedentes, acá somos bien hipócritas, todo el mundo tiene su pasado, todo el mundo se ha equivocado, solo que mi compadre es muy mediático... Yo he visto peores cosas en la vida, a él le dicen ‘Pinocho’, pero yo he visto a los verdaderos mentirosos. Todos hemos mentido, yo también”, contó Franco al citado medio.

“Yo no ando juzgando el pasado de Christian, cuando yo lo conocí, nunca pensé estar con él, pero cuando comencé a hablar con él, ya no estábamos en el programa, cuando le agarré confianza, fuimos un libro abierto, yo no entro en vainas, soy muy suelta, a veces muy tosca porque digo las cosas como son, como siento y como veo en el mundo que todas las personas se equivocan, por qué no poder yo enmendar mi error siendo mejor persona y no volviendo a cometer ese error. Si yo me he equivocado, por qué voy a juzgar a otra persona. Él me sabe todos mis ‘cuchos’”, agregó.

Asimismo, Pamela Franco también se refirió a la reciente polémica que se generó luego que borrara todas las fotografías de su cuenta oficial de Instagram. Según dijo, esto respondió a una nueva estrategia para manejar sus redes y no fue por una presunta ruptura con el padre de su hija.

“La gente asume y crea su película que cuando he archivado las fotos con Christian, con mi hija, con mi mamá, habiendo todo eso, dijeron no, ha terminado con Christian, lo borró y Christian tenía su Instagram con nuestras fotos, no las había sacado, la gente se creó su película, asumió cosas. Dijeron que lo habíamos hecho por marketing, a veces me da cólera, pero se me pasa, con quién me peleo, son muchos, no hay forma, yo creo que cuando estás en este medio lo importante es que tú sepas tu verdad, la gente que tienes alrededor sepa tu verdad y ya”, precisó Pamela Franco.

Christian Domínguez: “Pamela Franco es la mujer más feliz del mundo”